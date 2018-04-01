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吳德榮：暖到清明高溫31度 周六轉乾冷最低12度

2018-04-01 15:31聯合報 記者陳智華╱即時報導

最近天氣很好，天天高溫幾乎達30度，就像夏天，很多人短袖都出籠了，但冬衣冬被仍不能收，因為還會冷。

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」撰文指出，好天氣會一直到下周四清明節(1至5日)，高溫約在29至31度，因為下周五(6日)鋒面過境、冷空氣南下，天氣劇變，明顯轉濕冷，下周六晚至周(8)日晨，受「強輻射冷卻」的作用，中部以北沿海空曠地區，氣溫最低降到12、13度。

吳德榮說，歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天至下周四清明節(1至5日)南風分量增加，西半部白天溫暖微熱、早晚微涼，高溫約在29至31度，日夜溫差10度以上。東半部有局部短暫雨，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

他指出，最新模式模擬顯示，下周五(6日)鋒面過境、冷空氣南下，天氣劇變，帶來降雨、明顯轉濕冷，周五晚至周六晨低溫約在14、15度。

下周六(7日)雨停轉乾冷，但周六晚至下周(8)日晨，受「強輻射冷卻」作用，中部以北沿海空曠地區，氣溫將降至最低約12、13度。

吳德榮說，雖然非常低的氣溫持續時間並不長，但是「乍暖還寒」，更要注意氣溫變化。8日白天起則明顯回暖，天氣晴朗穩定、日夜溫差大。

最近天氣很好，許多民眾把握好天氣到公園運動，更有人直接躺在草地上，在午後的暖陽下...
最近天氣很好，許多民眾把握好天氣到公園運動，更有人直接躺在草地上，在午後的暖陽下歇息片刻。圖與文／余承翰
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吳德榮高溫

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