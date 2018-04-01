衝一波！星巴克特色店再+1 藝術風門市在這裡

2018-04-01 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



今年正逢星巴克20周年，2018年初天母天玉門市新開幕，戶外花園露天座位、絕美弧形手沖吧台區、供應咖啡精釀啤酒等，吸引民眾沉浸天母獨有異國情調；3月底星巴克進駐淡水郊區當起「雲門劇場」的鄰居，呼應雲門濃厚的藝術人文氣息，以雕塑家作品、流線型設計、手繪藝術牆等點綴門市，成為假日出遊休憩熱點。

星巴克淡水雲門選在雲門劇場2015年落成新址旁，四周環繞著淡水河出海口、觀音山，身在療癒綠意中，與自然對話，成為許多親子、情侶出遊選擇，鄰近歷史建築則包含滬尾砲台、紅毛城、牛津學堂等。

星巴克表示，淡水雲門門市入口前有雕塑家林健成青銅雕像「旋的冥想」，以紀念雲門2創團藝術總監羅曼菲舞姿。門市獨棟一層樓，室內外座位逾50席，鋼構造型玻璃斜屋頂、三面大落地窗建構出光線通透、綠意繁蔚的自然景觀；主吧台、座位區陳設出流線型設計，呼應雕像「旋的冥想」，讓民眾心領神會流動意象；雙層玻璃材質的藝術主牆面則以手繪方式呈現咖啡地景。淡水雲門門市開幕後，今年全台星巴克門市數達435家。近期特色新開店還包含天母天玉門市、101 B1門市、馬祖門市等。

淡水雲門門市

地址：新北市淡水區中正路一段6巷32-1號A4棟

電話TEL：02-2805-5247

天玉門市

地址：台北市士林區天玉街38巷18弄1號

電話：02-2875-1361

101 B1門市

地址：台北市信義區市府路45號B1

電話：02-8101-8511

馬祖門市

地址：連江縣南竿鄉福沃村8鄰143-1號