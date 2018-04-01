壓底線 亞太技術學院校產完成信託教部不解散董事會

2018-04-01 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



日前教育部長潘文忠在立法院備詢時明確指出3月底前亞太技術學院需要把校產全數信託、並把教師欠薪全數補齊否則不排除解散董事會，而昨天是3月最後一天，技職司長楊玉惠表示，亞太來函指出校產已經比照台灣觀光學院全數完成信託、教師欠薪也都全數補齊，「不會解散董事會」。

至於高教工會日前質疑的教師專長與科系不符合需求，恐怕導致學生權益受損，楊玉惠則說，目前該校日間部僅剩一系招生，教育部也要求校方應提出「教學品質改善計劃」檢視包括授課師資有無符合學術專長等，否則不排除祭出停招。