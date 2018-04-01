高度成癮性 台5.2萬青少年吸電子煙

2018-04-01 13:58 中央社 台北1日電



電子煙容易吸引青少年，國健署推估，台灣有超過5.2萬青少年使用電子煙。電子煙含尼古丁，有高度成癮性，也可能導致藥物濫用，修法防制刻不容緩。

根據衛生福利部國民健康署調查，國、高中學生電子煙吸食率由103年的2.0%與2.1%，竄升至105年3.7%與4.8%，增加近1倍，推估有5.2萬青少年使用電子煙；成人（18歲以上）的電子煙吸食率為0.5%，約有10萬人。

國健署菸害防制組長羅素英今天受訪表示，106年國人交叉使用電子煙和紙菸的統計，成人的吸菸率雖高於青少年，但青少年電子煙吸食率、兩者都有使用的比率高於成人，顯見電子煙對青少年的吸引力大，有必要正視電子煙對青少危害，各國也都嚴陣以待。

羅素英表示，近8成電子煙都含有尼古丁，容易讓人成癮，健康危害不少於紙菸。根據105年小兒科雜誌（Pediatrics）的世代追蹤調查發現，接觸電子煙而住院比率是接觸普通菸品中毒者的5.2倍，更有爆炸、內含致癌物和毒品等風險。

根據107年美國國家科學工程與醫學研究院報告也發現，使用電子煙青少年、年輕人會增加使用菸品的風險，成為持續吸菸者並導致咳嗽、氣喘症狀惡化；青少年若曾在2年內吸過電子煙，嘗試一般菸的機會是沒有吸過電子煙青少年的6倍。

羅素英說，美國、韓國青少年使用電子煙者多，根據韓國的相關研究也發現，使用電子煙後，青少年缺課率、氣喘發作比率都有增加，顯示電子煙對兒少健康確有損害。

國健署提出菸害防制法修法，擬加強電子煙管制，禁止製造、輸入、販賣、廣告與場所內吸食，希望減少青少年接觸電子煙機會。不過，修法經立法院一讀，尚未進入實質審議程序。