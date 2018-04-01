史上最低空驚喜 兒藝節幻象秘境每天十架幻象衝場

2018-04-01 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



2018新竹市兒藝節「風的運動場」，將在4月4日至8日兒童與清明連假間登場，活動場地香山水資源公園有「幻象秘境」之譽，開幕時將有幻象2000衝場，來訪遊客每天可觀賞超過十台架幻象2000，感受戰機以「史上最低空」飛過的驚喜。

主辦單位與啟德重機合作，推出130噸以及300噸升降機，將民眾抬升至10至15公尺高空，大小朋友不僅可俯覽香山美麗海岸，還有海鳥盤旋在附近；居民說，只要在香山水資源公園停留超過一小時，「少說5次看到幻象飛過」，因此大小朋友在七大遊具探索同時，抬頭就能看到「路過」的幻象戰機及機腹彩繪，但耳朵敏感的朋友也要注意音爆。

「陸、海、空體驗一次到齊！」新竹市長林智堅表示，今年風的運動場遊具融合城市特色，讓孩子陸海空體驗一次到齊，陸地有7座大型原創遊具、精彩兒童劇團；孩子可搭乘啟德重機的大吊車升到高空，遠看大海與香山濕地；由於鄰近空軍新竹基地，更可感受幻象戰機低空飛過的驚喜，是專屬新竹市的獨特體驗。

新竹飯店業者包括推出優惠住房方案外，市府也推出「舊城小旅行」，每天上午10時及下午2時，每梯次時間約1小時半，跟著熱情的導覽員探索新竹火車站、東門城、護城河及城隍廟，活動需事先報名，活動內容可電洽新竹火車站旅遊服務中心，03-5258977，或至新竹市火車站旅遊服務中心FB粉絲團私訊報名。