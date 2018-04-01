林玉山110冥誕 展出126幅畫作

2018-04-01 13:41 中央社 嘉義市1日電



今天是嘉義畫家林玉山110歲冥誕，嘉義市文化局以「嘉邑．故鄉」為主題，舉辦林玉山紀念展開幕儀式，展出126幅林玉山畫作。

嘉義市長涂醒哲開幕致詞表示，嘉義早期藝術家倍出，包括陳澄波、林玉山、蒲添生、張義雄等人在藝術上的成就，造就「嘉義畫都」的美名，也締造台灣文藝復興的輝煌時代。

涂醒哲指出，嘉義市的藝術能量無可比擬，身為市長，延續「嘉義畫都」的責任，他責無旁貸；嘉義市立美術館已於3月28日開工動土，明年嘉義市將新增一處藝文空間，提供創作與交流的平台。

嘉義市文化局代理局長饒嘉博表示，被畫壇、學生暱稱為「玉山仙仔」的林玉山（西元1907~2004年），出生於嘉義美街（成仁街）的裱畫店，1926年赴東京川端畫學校日本畫科就讀。

1927年，林玉山以寫生畫作「水牛」、「大南門」入選第一回台展，從此嶄露頭角。回台後，他組織「春萌畫會」等團體切磋畫藝，嘉義繪畫風氣自此日盛，因此博得「嘉義畫都」的美譽。

饒嘉博指出，林玉山創作的水牛，呈現敦厚樸實的形象，連結人與土地的緊密關係與溫暖情感；寫生家鄉嘉義景物的「蓮池」、「甘蔗」、「夕照」等畫作獲台展特選首獎，其中「蓮池」已被指定為國寶。

第二次世界大戰結束後，台灣畫壇又興起傳統水墨畫與臨摹風氣，林玉山於1950年代北上任教師大美術系時，力倡寫生創作，發展彩墨並重的風格，對後世影響甚鉅。

饒嘉博表示，林玉山的畫作常見「桃城散人」的署名與落款，桃城就是嘉義市的舊稱；他的畫作也憶寫故鄉嘉義風景，另詮釋宗教歷史人物，展現對故鄉與傳統文化的關懷。

他說，林玉山的創作題材遍及各類花鳥與動物，表現栩栩如生；晚年描繪的山岳海景，融合東西方繪畫的筆墨、光影與色彩，表現堅實有力的土地認同，文化局典藏的「玉峰雄姿」就是最好的例證。

饒嘉博指出，這次林玉山紀念展有4大主題，包括：田園山海、花卉鳥禽、動物生態、宗教歷史故事等，共126幅，全面性回顧林玉山一生精彩的創作，可藉此了解他如何推動台灣畫壇寫生風氣。

他說，這次展出的林玉山畫作，除了文化局典藏、家屬捐贈之外，並向國立歷史博物館、國立台灣美術館等7家公私立美術館，以及4個基金會、19名藏家借展，展出畫作總價值高達新台幣2億7800萬元，展期至5月20日止。