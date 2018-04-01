親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問大
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

愚人節不快樂？綠委：被國民黨愚弄幾十年

昔獲保險「行銷王」獎 女吸毒後離婚睡藥頭

電子煙有致癌風險 台裔美學者研究揭密

2018-04-01 13:28中央社 台北1日電

國際對電子煙健康危害爭論不休，台裔美國學者湯猛雄最新研究發現，電子煙煙霧會損害DNA，降低小鼠肺、心臟、膀胱的細胞修復性，且細胞有癌化傾向，證明電子煙也有致癌風險。

紐約大學環境醫學系教授湯猛雄（Moon-Shong-Tang）研究香菸超過20年，有感美國青少年將抽電子煙視為流行，且電子煙儼然成為「融入群體」的工具，為了要讓更多人了解電子煙危害，他致力相關研究，想破解電子煙對人體造成的危害。

湯猛雄的研究團隊今年1月在美國國家科學院院刊（PNAS）發表「電子煙會損害DNA，減少老鼠、人類的肺、心臟及膀胱細胞的修復力」，研究證實，電子煙的煙霧（ECS）對小鼠健康產生危害，不僅損害DNA，也減少肺、心臟、膀胱的細胞修復能力，且觀察到細胞有變異成癌細胞的傾向。

湯猛雄日前回台，除到台灣大學公衛學院演講，他接受中央社記者採訪時表示，香菸是已知的致癌物，香菸菸葉裡有亞硝胺，其中N-亞硝基降菸鹼（NNN）、4-甲基亞硝胺-1-3-(口比)啶基-1-丁酮（NNK）已被證實是致癌物質，且香菸在不完全燃燒下，也會產生致癌物。

電子煙則是以電力驅動霧化器加熱液體，大多含有尼古丁，不需燃燒、不會產生煙，也無焦油，沒有不完全燃燒釋出致癌物質的風險。醫界、學界也有論述認為，電子煙對健康危害比紙菸小。

湯猛雄表示，過去尼古丁不被視為是致癌物質，推導出電子煙較無害的結論，但這是因為過去科學家無法在吸食電子煙者的人體血液、尿液、唾液中發現致癌物質NNK和NNN。尼古丁一進到體內後就被快速地新陳代謝，讓NNK和NNN銷聲匿跡。

湯猛雄認為，不能因為「沒找到」致癌物，就說電子煙無害。既然無法驗到NNK和NNN，他發展出新的檢驗方法，直接測量細胞在電子煙暴露下由亞硝胺引起的DNA損傷。

實驗讓一群小鼠暴露在尼古丁電子煙霧（10毫克/毫升，3小時/天，5天/週）中12週，劑量和持續時間相當於人類吸電子煙10年。

湯猛雄說，12週後，老鼠全部存活且外觀狀態都很好，沒什麼問題，毛髮如昔、體重也沒有減輕。但是解剖老鼠後發現，老鼠的肺、心臟、膀胱都產生DNA損害，且細胞修復能力下降；實驗結果跟以人類的膀胱表皮細胞接觸尼古丁是一樣的結果，亦即電子煙中的尼古丁可能導致肺癌、膀胱癌及心臟病。

湯猛雄表示，DNA損傷、細胞修復能力降低一定會引起疾病，癌症是最可能的問題，電子煙會造成危害是毋庸置疑。很多人從香菸改抽電子煙，但只要持續接觸尼古丁，證據顯示，一定會有壞的結果。

此研究結果吸引國際廣泛注意和討論，也有不少批評的聲音，如認為湯猛雄應該比較傳統紙菸和電子煙的危害，也有人質疑，湯猛雄可能選用健康條件差的老鼠。

湯猛雄表示，吸電子煙和一般香菸引起的危害大小，端視「吸食的量」決定損傷程度，香菸和尼古丁進到體內的作用方式稍有不同，但兩者都有害處，且害處差不了多少。

電子煙在美國蔚為流行，台灣有超過10萬人使用；湯猛雄表示，他有義務向民眾揭示電子煙的危害，選擇吸食是個人的自由，但不能因誤解「電子煙無害」而選用，且許多研究也都證實，吸電子煙會降低日後戒菸成功率，用電子煙戒菸可能也是徒勞無功。

DNA戒菸癌症

相關新聞

長榮航空愚人節玩笑 寵物12生肖都可上機

2018-04-01 11:57

300元活3週？台灣青年收入終生低於上個世代！

2018-03-30 08:48

高度成癮性 台5.2萬青少年吸電子煙

2018-04-01 13:58

史上最低空驚喜 兒藝節幻象秘境每天十架幻象衝場

2018-04-01 13:45

林玉山110冥誕 展出126幅畫作

2018-04-01 13:41

桃園農博登場 桃捷打造童趣幸福車站

2018-04-01 13:28

影／油價連2漲 本周汽油漲2角、柴油漲3角

2018-04-01 13:24

清明連假基隆公車免費坐 達人教你這樣玩

2018-04-01 13:21

歡度兒童節！奇美博物館陪孩子「藝」起玩

2018-04-01 13:18

違法露營區多在國家公園 屏縣府：積極面對

2018-04-01 12:38

屁股塞異物 最扯的理由連醫師都聽不下去

2018-04-01 12:25

善化高麗菜一顆15元 園主開放採收心淌血

2018-04-01 12:19

4月4日起 高雄輕軌開放小摺上車

2018-04-01 12:14

油價漲不停 明起加油 汽油每公升貴0.2元

2018-04-01 12:13

科大生擔任兒童運動教練 「薪」情直衝40K

2018-04-01 11:57

台虎愚人節大玩笑 推商務艙吃夜市牛排

2018-04-01 11:17

環保葬逐年增 105年逾6千件

2018-04-01 11:17

台鐵普悠瑪撞路人 台中新烏日間單線通行

2018-04-01 11:17

春天賞花郊遊 顧眼睛還可養肝

2018-04-01 11:17

大銀幕重溫張國榮風采 「胭脂扣」高雄看得到

2018-04-01 10:59

帥貓「阿比」流浪遭撞癱 愛撒嬌盼被領養

2018-04-01 10:20

天氣穩定擴散條件差 中部空品恐亮紅燈

2018-04-01 09:58

掃墓小心恙蟲危機 身上有焦痂速就醫

2018-04-01 09:32

清明節前好天氣 6日變天降雨降溫

2018-04-01 08:37

台塑化昨宣布汽油漲0.2元 中油今調幅預計相同

2018-04-01 06:02

連三天！ 紅害威脅中部空氣品質

2018-04-01 05:07

冷空氣周五報到 北部低溫探15度

2018-04-01 05:03

小心地震！米崙斷層敏感區恐擴大

2018-04-01 00:21

違法營地全台之冠！屏東急推新法輔導業者合法

2018-04-01 00:21

顧母14年 61歲婦難得出遊1天

2018-03-31 23:33

台灣瘋露營 地方三不管...違法營地屏東縣最多

2018-03-31 23:28

真實版旅蛙日記！三星「星美好」青蛙生態課程超有趣

2018-03-31 20:24

聲音啞如法拉利姊 追出肇因竟是心臟病引起

2018-03-31 19:54

不怕病魔糾纏！ 14歲病童立志走五大科

2018-03-31 19:40

兒童節、開工日 伯朗咖啡推買一送一

2018-03-31 19:35

吃謝霆鋒作的麵！「鋒味拌麵」 台灣開賣首日千包搶光光

2018-03-31 19:35

搶攻保健食品市場 業界組公會與食藥署對話

2018-03-31 19:22

超強力洗面乳洗臉才乾淨 食藥署：當心臉皮被洗破

2018-03-31 19:21

走入偏鄉　日月光基金會助課輔班

2018-03-31 19:19
看更多

熱門文章

非法露營地首曝光！125家違法 317家遊走灰色地帶

2018-03-31 14:27

殺破狼周運勢／摩羯桃花正在盛開 雙魚面試考試很順利

2018-04-01 00:00

第二波露營地非法名單！ 屏東31家最多 南投居次

2018-03-31 15:13

婆家問胎兒性別 女網友嘆「現在還重男輕女？」

2018-03-31 16:35

冷空氣周五報到 北部低溫探15度

2018-04-01 05:03

火山爆發、地震警報都來了？ 消防局演習啦！

2018-03-31 14:27

小心地震！米崙斷層敏感區恐擴大

2018-04-01 00:21

她47歲被迫退休 無薪照顧失智母14年

2018-03-31 16:41

台灣瘋露營 地方三不管...違法營地屏東縣最多

2018-03-31 23:28

廁所注射胰島素 小六女糖友竟被誤認打毒品

2018-03-31 14:06

連三天！ 紅害威脅中部空氣品質

2018-04-01 05:07

台南安平遊艇城 拚3年內開幕

2018-03-31 18:48

吃謝霆鋒作的麵！「鋒味拌麵」 台灣開賣首日千包搶光光

2018-03-31 19:35

今日星座運勢／天秤 打扮得人緣 避免依賴他人

2018-04-01 00:00

搶攻保健食品市場 業界組公會與食藥署對話

2018-03-31 19:22

王品慶祝25歲生日 新菜、優惠通通來

2018-03-31 19:41

王品25周年 18品牌上新菜牛排兩客75折

2018-03-31 19:34

清明節前好天氣 6日變天降雨降溫

2018-04-01 08:37

台塑化昨宣布汽油漲0.2元 中油今調幅預計相同

2018-04-01 06:02

聲音啞如法拉利姊 追出肇因竟是心臟病引起

2018-03-31 19:54

顧母14年 61歲婦難得出遊1天

2018-03-31 23:33

時尚部落客街拍最愛 流行方包她們這樣搭

2018-03-31 16:03

心誠則靈 福斯商旅連10年贊助大甲媽祖遶境活動

2018-03-31 14:49

屁股塞異物 最扯的理由連醫師都聽不下去

2018-04-01 12:25

上班族育兒5擔心 經濟陪伴接送霸凌治安

2018-03-31 15:54

斷背山演技派男星傑克葛倫霍 成卡地亞腕表形象大使

2018-03-31 16:45

超強力洗面乳洗臉才乾淨 食藥署：當心臉皮被洗破

2018-03-31 19:21

兒童節、開工日 伯朗咖啡推買一送一

2018-03-31 19:35

IG爆紅「無聊咖啡」下午茶 4月限定送髮品體驗組

2018-03-31 20:58

長榮航空愚人節玩笑 寵物12生肖都可上機

2018-04-01 11:57

台虎愚人節大玩笑 推商務艙吃夜市牛排

2018-04-01 11:17

桶裝瓦斯天然氣4月估持平 不調整

2018-03-31 15:58

發票難募　百名志工助人安募發票

2018-03-31 16:19

影／北市災害防救實兵演練 首納入火山爆發情境

2018-03-31 15:25

真實版旅蛙日記！三星「星美好」青蛙生態課程超有趣

2018-03-31 20:24

掃墓小心恙蟲危機 身上有焦痂速就醫

2018-04-01 09:32

花蓮強震後 地調所：米崙斷層讓花蓮「升高」5公分

2018-03-31 17:57

清明連假基隆公車免費坐 達人教你這樣玩

2018-04-01 13:21

台鐵普悠瑪撞路人 台中新烏日間單線通行

2018-04-01 11:17

別只追米其林餐廳 這些排隊名店祭優惠

2018-03-28 14:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top