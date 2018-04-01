電子煙有致癌風險 台裔美學者研究揭密

2018-04-01 13:28 中央社 台北1日電



國際對電子煙健康危害爭論不休，台裔美國學者湯猛雄最新研究發現，電子煙煙霧會損害DNA，降低小鼠肺、心臟、膀胱的細胞修復性，且細胞有癌化傾向，證明電子煙也有致癌風險。

紐約大學環境醫學系教授湯猛雄（Moon-Shong-Tang）研究香菸超過20年，有感美國青少年將抽電子煙視為流行，且電子煙儼然成為「融入群體」的工具，為了要讓更多人了解電子煙危害，他致力相關研究，想破解電子煙對人體造成的危害。

湯猛雄的研究團隊今年1月在美國國家科學院院刊（PNAS）發表「電子煙會損害DNA，減少老鼠、人類的肺、心臟及膀胱細胞的修復力」，研究證實，電子煙的煙霧（ECS）對小鼠健康產生危害，不僅損害DNA，也減少肺、心臟、膀胱的細胞修復能力，且觀察到細胞有變異成癌細胞的傾向。

湯猛雄日前回台，除到台灣大學公衛學院演講，他接受中央社記者採訪時表示，香菸是已知的致癌物，香菸菸葉裡有亞硝胺，其中N-亞硝基降菸鹼（NNN）、4-甲基亞硝胺-1-3-(口比)啶基-1-丁酮（NNK）已被證實是致癌物質，且香菸在不完全燃燒下，也會產生致癌物。

電子煙則是以電力驅動霧化器加熱液體，大多含有尼古丁，不需燃燒、不會產生煙，也無焦油，沒有不完全燃燒釋出致癌物質的風險。醫界、學界也有論述認為，電子煙對健康危害比紙菸小。

湯猛雄表示，過去尼古丁不被視為是致癌物質，推導出電子煙較無害的結論，但這是因為過去科學家無法在吸食電子煙者的人體血液、尿液、唾液中發現致癌物質NNK和NNN。尼古丁一進到體內後就被快速地新陳代謝，讓NNK和NNN銷聲匿跡。

湯猛雄認為，不能因為「沒找到」致癌物，就說電子煙無害。既然無法驗到NNK和NNN，他發展出新的檢驗方法，直接測量細胞在電子煙暴露下由亞硝胺引起的DNA損傷。

實驗讓一群小鼠暴露在尼古丁電子煙霧（10毫克/毫升，3小時/天，5天/週）中12週，劑量和持續時間相當於人類吸電子煙10年。

湯猛雄說，12週後，老鼠全部存活且外觀狀態都很好，沒什麼問題，毛髮如昔、體重也沒有減輕。但是解剖老鼠後發現，老鼠的肺、心臟、膀胱都產生DNA損害，且細胞修復能力下降；實驗結果跟以人類的膀胱表皮細胞接觸尼古丁是一樣的結果，亦即電子煙中的尼古丁可能導致肺癌、膀胱癌及心臟病。

湯猛雄表示，DNA損傷、細胞修復能力降低一定會引起疾病，癌症是最可能的問題，電子煙會造成危害是毋庸置疑。很多人從香菸改抽電子煙，但只要持續接觸尼古丁，證據顯示，一定會有壞的結果。

此研究結果吸引國際廣泛注意和討論，也有不少批評的聲音，如認為湯猛雄應該比較傳統紙菸和電子煙的危害，也有人質疑，湯猛雄可能選用健康條件差的老鼠。

湯猛雄表示，吸電子煙和一般香菸引起的危害大小，端視「吸食的量」決定損傷程度，香菸和尼古丁進到體內的作用方式稍有不同，但兩者都有害處，且害處差不了多少。

電子煙在美國蔚為流行，台灣有超過10萬人使用；湯猛雄表示，他有義務向民眾揭示電子煙的危害，選擇吸食是個人的自由，但不能因誤解「電子煙無害」而選用，且許多研究也都證實，吸電子煙會降低日後戒菸成功率，用電子煙戒菸可能也是徒勞無功。