清明連假基隆公車免費坐 達人教你這樣玩

2018-04-01 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



清明連假基隆市推無車日，4月3日到8日，所有市公車都免費，不用刷卡不用投幣，公車達人呂麗君推薦301太白莊線，西岸一日遊，看大船入港，吃阿婆水煮蛋，看銅製郵箱，從白米甕砲台玩回基隆市區。

家住新北的呂麗君很喜歡基隆，經常一個人坐車到基隆，再搭各路公車去玩透透，對公車之旅很有心得。

4月3日到8日，基隆市公車坐免驚，她大推301 太白莊線，去遊基隆港西岸，外地來的遊客，搭車到基隆火車站，到陽明海洋文化館旁的公車總站搭車，直達白白米甕砲台，再一站一站玩回市區。

白米甕砲台看大船入港，基隆港去年拿下最佳郵輪母港，泊靠的郵輪爆增，一到旺季許多人的臉書被各種郵輪英姿美照洗版，有晨曦入港的郵輪，有黃昏離境說再見的大船，怎麼拍都美，白米甕砲台是看郵輪很棒的地方，要去之前可以先查船班時間。

接著到下一站，去仙洞巖吃阿婆水煮蛋，舊情綿綿音樂劇裡頭的攤車原型，就在這裡。80歲小吃攤老闆謝吳梅，已賣了60年，她的水煮蛋只用鹽巴水煮，味道單純，1顆5元的水煮蛋，藏著阿婆40年的承諾，她賣的豆干包、燒賣、甜不辣，都很有基隆味。仙洞巖的「別有洞天」一定要去體驗。

回到市區火車站，要去看有80多年歷史的海港大樓，它歷經二次大戰美軍轟炸，大地震、大水災洗禮，建物依然屹立，而且很有特色，門口柱子還藏著反轉密碼，進門一樓電梯旁有一個骨董郵箱，至今仍在使用。