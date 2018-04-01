歡度兒童節！奇美博物館陪孩子「藝」起玩

2018-04-01 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



迎接春假來臨，奇美博物館推出系列活動，不僅在館內常設展廳新增「互動藝術區」，以輕鬆有趣的方式揭開畫作修復的神祕面紗，配合「凝視日常－荷蘭藝術家哈勒曼特」特展，舉辦「說故事」活動，從說唱表演中，帶領孩子一起認識哈勒曼特這位藝術家。

奇美博物館除有適合親子的常態型互動展區，也在兒童節推出期間限定的動態活動，與嘉南藥理大學嬰幼兒保育系師生合作，舉辦「說故事」表演，以「凝視日常－荷蘭藝術家哈勒曼特」特展為靈感，創作出一個關於哈勒曼特爺爺的精采故事。

故事內容包括「哈爺爺」在市集挑選心愛古物的過程、與古物成為相惜相伴的好朋友，以及如何突破創作瓶頸畫出一幅好畫等等，現場同步舉辦問答送禮活動，從說唱表演到互動遊戲，教育孩子保有赤子之心的重要。首場表演將在兒童節登場，14日到4月底每逢星期六下午兩點、三點各有一場演出，地點在博物館大廳，全程免費。

另外，奇美博物館還有許多適合親子觀眾的體驗，像是動物廳的「教具車演示」即是針對親子所設計，近期主題為「熊麻吉」，透過介紹全世界八種熊的分布位置，比較熊的外型差異，了解熊族之多元性與生態區之密切關連，自動樂器展演、特展廳互動體驗區等，都深受親子客群的喜愛。