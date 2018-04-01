台灣虎航愚人節宣布新服務 全航線都有商務艙體驗台味

2018-04-01 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



台灣虎航於4月1日凌晨在官方粉絲團po出即將在全航線推出商務艙服務，結果一點登錄會員，才發現原來是愚人節活動，令人會心一笑，吸引不少網友在底下留言。

台灣虎航4月1日凌晨12點貼出即將推出全航線商務艙服務，點進去一看，不僅有空少騎乘機車專人1對1親送接駁，機上餐點竟是餐包配上夜市牛排、客製化珍珠奶茶，還能體驗「正港台式美容」服務，像是腳底按摩、台式洗頭、挽面等。

不僅如此，就連台灣虎航董事長張鴻鐘也出現在其中，以漫畫式對話框寫著「拚觀光，怎能少了台灣虎航參一腳！我們將推出台味十足的tigerpremium服務，絕對讓台灣虎航商務艙成為外國人搶著朝聖的景點。」

看似說服力十足，但在文末點進登錄會員，出現了愚人節圖示，才讓人意識到原來愚人節到了，而且就連下方的促銷活動，也不忘繼續「騙」，寫著推出澳門、釜山、大邱等百元機票，去程100元、回程1,000元的愚人節限定優惠活動。

其實早在該po文一貼出時，就已立刻被不少網友識破，紛紛在下面留言愚人節快樂，也有人說自己看得認真，甚至還問怎麼沒看到100元機票。