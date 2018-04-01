桃園農博登場 桃捷打造童趣幸福車站

2018-04-01 13:28 中央社 桃園1日電



2018桃園農業博覽會即將登場，為鼓勵觀賞民眾搭乘大眾運輸工具，桃園大眾捷運公司將機捷A18站打造成童趣幸福車站，藉由海綿寶寶等卡通與裝置藝術，營造幸福車站的意象。

桃園捷運公司今天表示，桃園農業博覽會從4月4日到5月13日在桃園市新屋氣象站旁盛大展開。為了鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，免除塞車、找車位之苦，桃園市政府特別在機場捷運A18高鐵桃園站提供免費接駁公車，讓觀賞民眾享有更好的接駁。

桃園捷運公司指出，為了讓搭乘、轉乘機場捷運的旅客感受農博的清新感，桃園捷運公司在A18站布置「農博幸福車站」，邀請裝置藝術家將廢棄浴缸、汽車油箱重新打造成栩栩如生的卡通人物，將農博再生精神發揮的淋漓盡致。

另外，桃捷公司也特別將車站布置成田埂路，同時結合海綿寶寶、豆豆龍、小丸子、蠟筆小新、熊本熊等卡通人物，營造幸福車站的意象，也讓車站搖身一變成為充滿童趣的小清新，讓更多人感受到「超療癒」的視覺感受。

桃園捷運公司指出，桃園農博為桃園市今年盛會，活動結合在地農業，規劃智慧科技、文創藝術、特色產業等6大展區的展覽，另外在機場捷運A1台北車站、A18高鐵桃園站月台門也都放置農博宣傳海報、農博導覽，提供前往民眾導覽使用。