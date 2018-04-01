屁股塞異物 最扯的理由連醫師都聽不下去

2018-04-01 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



直腸外科醫師經常會遇到肛門裡有異物的個案，而這種個案通常病人不太會說異物為何會在屁股裡，醫師也不想問，但偶而也是會聽到病人說的各種理由與藉口。

成大醫院大腸直腸外科醫師陳柏全表示，遇過的屁股肛門異物相當多種，小到棒球、大到保 齡球瓶等，最常見的是大大小小的酒瓶，很多東西都會讓他心中私下狐疑「到底是怎麼塞進去的」

通常患者都是異物塞進去後，怎麼拿也拿不出來，才會到急診就醫，「如果拿的出來，這種事應該不會想到醫院處理」。

陳柏全表示，常見的像是酒瓶等，長度都有2、30公分以上，如果角度不對，可能有穿破腸子的風險，更危險的是可能傷及肛門，到時就得用人工肛門，當把這些風險告知患者時，患者往往是一臉的尷尬加上不知如何是好。

這麼大的異物為何會在肛門裡？最常見的說法是「因為肛門很癢，拿東西來騷癢」，也有的人是說「不小心坐到」，醫師聽過最扯的說法是「跟朋友打賭輸了，只好塞進去」。

陳柏全表示，如果是細長型的異物還比較好拿出來，最難的是粗短型的，像是類似裝布丁或奶酪的瓶子，粗粗短短的，很難施力，一用力可能就會傷到附近的組織。

而這類的病患就醫時往往是一個人來，但住院時，親朋好友就會知道，往往是最尷尬的，像是病人躺在床上，醫師來探視，家人就在一旁詢問「那個怎麼會在肛門裡」，醫師心裡常os：「你要問躺在床上的人啊，我怎麼會知道」，而病患也知道家人都知道他的病情，彼此都不能說破，醫護人員也只能盡量著重在解說病情，而不回答「東西怎麼會進去」。