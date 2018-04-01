環保葬逐年增 105年逾6千件

2018-04-01 11:17 中央社 台北1日電



民眾葬俗觀念持續轉變，根據內政部最新統計，遺體火化數量占死亡人數由民國96年87.8%增至105年96.2%；環保自然葬從96年404件增至105年6774件，增幅逾15倍。

台灣土地空間有限，因「入土為安」傳統觀念，過去常出現「死人與活人爭地」現象，經多年推廣，民眾觀念改變，火化率提高。

內政部日前公布統計，遺體火化數量由96年12萬3217具增加至105年16萬6246具，增加34.9%，占死亡人數比率由87.8%增至96.2%，10年間增加8.4個百分點，顯示民眾葬俗觀念持續轉變。

火化後骨灰除置於納骨塔，也有人選擇最自然的樹葬、花葬或海葬等方式處理身後事。

將骨灰回歸大自然的環保葬法有不同形式，樹葬是指於公墓內將骨灰藏納土中，再植樹於上，或於樹木根部周圍埋藏骨灰的安葬方式。

不論樹葬或花葬，1、2年後骨灰完全回歸大地，不會污染，土地可循環再使用，環保葬法逐漸受民眾認同，實際執行者逐年增加。

內政部統計，105年推動環保自然葬有6774件，其中非公墓內1304件（公園、綠地等1024件、海洋280件），較104年增加368件、增加39.3%。

公墓內（樹葬）5470件，較104年減少2730件，是因為104年屏東縣清查納骨塔，將4334件無主骨灰（骸）移至樹葬，以致105年相較減少。

綜觀近10年環保自然葬件數，從96年404件、97年669件、98年1442件，逐年增至104年9136件、105年6774件，10年內增逾15倍，顯示愈來愈多民眾認同環保自然葬。