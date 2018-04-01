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大銀幕重溫張國榮風采 「胭脂扣」高雄看得到

2018-04-01 10:59聯合報 記者童一寧╱即時報導

今天是已故巨星張國榮逝世15周年的忌日，各界紀念活動不斷。高雄市電影館將在今天下午放映張國榮與梅豔芳主演的經典名片「胭脂扣」31週年紀念版，29日下午也將放映由王家衛執導、榮膺坎城影展最佳導演獎的「春光乍洩」，這也是「春光乍洩」首度以數位粵語版在南部大銀幕映演。

「紀念張國榮：市總圖特別放映」專題之「春光乍洩」、「胭脂扣」3月13日中午12:00起於「愛PASS售票網」與全台7-11 ibon全面販售。完整資訊可上高雄市電影館官網 ，或臉書粉絲團「高雄市電影館」查詢。

胭脂扣。圖／高雄市電影館提供
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胭脂扣。圖／高雄市電影館提供
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春光乍洩。圖／高雄市電影館提供
春光乍洩。圖／高雄市電影館提供
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