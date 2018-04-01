健康相談室／飲食吃太鹹 孩子智力有影響

Q：吃太鹹，影響孩子智力？

A：的確有證據這麼顯示。

調味用的鹽、味精、醬油、烏醋等，以及孩子喜歡的餅乾、洋芋片、巧克力、加工製品等，皆含有豐富的鈉。鈉是人體必需要的礦物質，但若攝取過量，可能影響孩子的智力。

2012年，一篇刊載於國外期刊《流行病學與社區衛生雜誌》的世代研究，嘗試探討兒童飲食模式與智力發展，針對3966位兒童，在他們3、4、7及8.5歲時，由父母代為回答他們攝取食物頻率的問卷，孩子也於8.5歲時進行智力測驗。

上述研究結果顯示，越小接觸高鈉、高糖和高脂等加工飲食模式的兒童，其智力較接觸健康飲食模式的兒童低；加工飲食模式接觸頻率越高者，平均每增加1個標準差，智力成績就下降1.67分；相反的，健康飲食模式接觸頻率越高者，平均每增加1個標準差，智力就提高1.2分。

世界衛生組織出版的「成人與兒童之鈉攝取指引」建議，16歲以上成人每日鈉攝取量應低於2000毫克（約為5克的鹽），兒童每日的攝取量應更低，然而，我國「國民營養健康狀況變遷調查」卻發現，國小低年級男女生每日鈉攝取量為3519毫克（約為8.8克的鹽）及2910毫克（約為7.3克的鹽），高年級男女生每日鈉攝取量為4235毫克（約為10.6克的鹽）及3100毫克（約為7.8克的鹽），顯示台灣孩子吃的鈉太多了。

國人飲食中，高達50.9%的鈉攝取不是直接由鹽而來，而是其他調味品，因此菜餚加了鹽，就得留心減少其他含鈉食品的量。一茶匙的鹽約為6克，鈉含量相當於2.4湯匙醬油、6茶匙味精或6茶匙烏醋。

諮詢專家／營養師張心怡