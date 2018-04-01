親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問大
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

正式宣戰 管中閔聲明：教育部推諉懈怠應承擔法律責任

主廚特製銀髮料理 食物原味覺醒

2018-04-01 13:35聯合晚報 馮靖惠

農委會以「台灣在地機能食材」作為料理元素，委託玄奘大學餐旅管理系團隊研發適合銀髮族食用的高齡食譜，由五星級飯店主廚，設計營養均衡的私房料理。高齡食譜有兩大特色，一是「吃食物原味」，二是「五穀根莖類」。

曾為台北美福飯店擔任主廚的玄奘大學餐旅管理系系主任李杰奎表示，高齡食譜強調「吃原來食物的味道」，減少烹調的過程。另外，比較常使用五穀根莖類。他這次挑選的三道料理，食材取得都很方便，老人家可以輕易在市場或商店就買得到。

第一道是薏仁菇蕈鮮蝦滑蛋，李杰奎說，蝦仁炒蛋是一道富含蛋白質的料理，他把一般蝦仁炒蛋中的酸番茄，改為可以利水、去濕氣的薏仁，運用在蝦仁炒蛋中。另外，為了讓老人家的牙口比較好咬，特別加入一些菇箘類，讓口感偏軟。

另一道「落地豆香鯛魚丁」，李杰奎說，鯛魚丁也是台灣目前非常容易取得的食材，他特別用了花生、薏仁、黑豆等五穀類，讓長輩攝取的營養更均衡。其中，黑豆味甘，活血化瘀、利水祛風、解毒、補腎明目、鎮靜、抗衰老、降低血清膽固醇、改善心脈的營養血流、烏髮、潤肌膚。花生也含有豐富的抗氧化劑。

「薑黃雞粒炒飯」則使用了這兩年很夯的薑黃，薑黃可幫助身體消炎。把薑黃溶在飯裡面的做法，類似西式燉飯，讓每一顆飯粒都包覆著薑黃素，對老人家非常好。因為平常很難在飲食中攝取足夠的薑黃。

落地豆香鯛魚丁

落地豆香鯛魚丁 圖片／李杰奎提供
落地豆香鯛魚丁 圖片／李杰奎提供
分享

材料：四季豆120公克、黃豆40公克、花生40公克、黑豆40公克、鯛魚片300、青蔥30公克、蒜頭50公克、洋蔥100公克、紅甜椒30公克、黃甜椒30公克

調味料：鹽10公克、米酒45公克、太白粉20公克、胡椒粉10公克、香油20公克、沙拉油40公克

作法：

1.花生、黃豆、黑豆洗淨泡4小時後、加水蒸熟後備用。

2.四季豆洗淨去頭尾切成小段如豆類般大小備用、甜椒洗淨切小丁備用。

3.香辛料：蒜頭切末、青蔥切段、洋蔥切末備用。

4.鯛魚片切丁，上一層薄粉，放入油鍋炸至表面金黃酥脆撈起瀝乾備用。

5.起油鍋將香辛料爆香，將豆類甜椒先入鍋拌炒，然後將鯛魚片放入鍋中拌炒，加調味後拌炒至食材入味即可。

6.起鍋前以少許太白粉勾薄芡並加香油提香。

薑黃雞粒炒飯

薑黃雞粒炒飯 圖片／李杰奎提供
薑黃雞粒炒飯 圖片／李杰奎提供
分享

材料：白米飯300公克、雞蛋3顆、洋蔥丁30公克、青蔥末30公克、薑黃粉10公克、雞腿肉150公克、紅椒（彩椒）40公克、萵苣生菜80公克、新鮮薑黃15公克

調味料：鹽5公克、米酒20公克、太白粉50公克、白胡椒粉10公克、美極鮮味露20公克、沙拉油60公克

作法：

1.雞腿肉去皮切丁，加少許米酒及太白粉醃泡入味。

2.起鍋取適量沙拉油將雞腿丁炒熟備用。

3.紅椒切細丁、薑黃切末、洋蔥切細丁泡冰水備用。

4.白米洗淨加入黃薑粉及適量的水蒸成薑黃飯備用。

5.熱鍋熱油將雞蛋炒香，加洋蔥丁、青蔥末，再加新鮮薑黃爆香。

6.將飯炒香炒散並調味，加入炒熟的雞腿肉丁。

7.起鍋前將生菜絲、紅椒丁一併入鍋快炒並淋上少許美及鮮味露即可。

薏仁菇蕈鮮蝦滑蛋

薏仁菇蕈鮮蝦滑蛋 圖片／李杰奎提供
薏仁菇蕈鮮蝦滑蛋 圖片／李杰奎提供
分享

材料：雞蛋4顆、蝦仁100公克、熟薏仁50公克、蔥花15公克、美白菇50公克

調味料：鹽2公克、米酒5公克、太白粉15公克

作法：

1.蝦仁開背後去腸泥洗淨後入鍋汆燙5秒撈出沖涼瀝乾，美白菇切段同蝦仁處理方式後備用。

2..雞蛋加鹽及米酒打勻，加入蝦仁、熟薏仁、美白菇、少許太白粉水及蔥花拌勻。

3.起油鍋將2倒入以大火熱鍋再以中火翻炒至蛋稍顯凝固即可。

食譜／李杰奎提供

食譜銀髮族

相關新聞

吳德榮:暖到清明高溫31度 周六轉乾冷最低12度

2018-04-01 15:31

長榮航空愚人節玩笑 寵物12生肖都可上機

2018-04-01 11:57

全身不對勁！ 「腸」城失守 放毒素入關

2018-04-01 13:35

300元活3週？台灣青年收入終生低於上個世代！

2018-03-30 08:48

屏東鹽埔肉鴨場染H5N2禽流感 今撲殺6799隻

2018-04-01 14:57

壓底線　亞太技術學院校產完成信託教部不解散董事會

2018-04-01 14:34

高度成癮性 台5.2萬青少年吸電子煙

2018-04-01 13:58

史上最低空驚喜 兒藝節幻象秘境每天十架幻象衝場

2018-04-01 13:45

林玉山110冥誕 展出126幅畫作

2018-04-01 13:41

愛肝達人站／肝病難治？要從根源治起

2018-04-01 13:35

健康相談室／飲食吃太鹹 孩子智力有影響

2018-04-01 13:35

桃園農博登場 桃捷打造童趣幸福車站

2018-04-01 13:28

電子煙有致癌風險 台裔美學者研究揭密

2018-04-01 13:28

影／油價連2漲 本周汽油漲2角、柴油漲3角

2018-04-01 13:24

清明連假基隆公車免費坐 達人教你這樣玩

2018-04-01 13:21

歡度兒童節！奇美博物館陪孩子「藝」起玩

2018-04-01 13:18

違法露營區多在國家公園 屏縣府：積極面對

2018-04-01 12:38

屁股塞異物 最扯的理由連醫師都聽不下去

2018-04-01 12:25

善化高麗菜一顆15元 園主開放採收心淌血

2018-04-01 12:19

4月4日起 高雄輕軌開放小摺上車

2018-04-01 12:14

油價漲不停 明起加油 汽油每公升貴0.2元

2018-04-01 12:13

科大生擔任兒童運動教練 「薪」情直衝40K

2018-04-01 11:57

台虎愚人節大玩笑 推商務艙吃夜市牛排

2018-04-01 11:17

環保葬逐年增 105年逾6千件

2018-04-01 11:17

台鐵普悠瑪撞路人 台中新烏日間單線通行

2018-04-01 11:17

春天賞花郊遊 顧眼睛還可養肝

2018-04-01 11:17

大銀幕重溫張國榮風采 「胭脂扣」高雄看得到

2018-04-01 10:59

帥貓「阿比」流浪遭撞癱 愛撒嬌盼被領養

2018-04-01 10:20

天氣穩定擴散條件差 中部空品恐亮紅燈

2018-04-01 09:58

掃墓小心恙蟲危機 身上有焦痂速就醫

2018-04-01 09:32

清明節前好天氣 6日變天降雨降溫

2018-04-01 08:37

台塑化昨宣布汽油漲0.2元 中油今調幅預計相同

2018-04-01 06:02

連三天！ 紅害威脅中部空氣品質

2018-04-01 05:07

冷空氣周五報到 北部低溫探15度

2018-04-01 05:03

小心地震！米崙斷層敏感區恐擴大

2018-04-01 00:21

違法營地全台之冠！屏東急推新法輔導業者合法

2018-04-01 00:21

顧母14年 61歲婦難得出遊1天

2018-03-31 23:33

台灣瘋露營 地方三不管...違法營地屏東縣最多

2018-03-31 23:28

真實版旅蛙日記！三星「星美好」青蛙生態課程超有趣

2018-03-31 20:24
看更多

熱門文章

殺破狼周運勢／摩羯桃花正在盛開 雙魚面試考試很順利

2018-04-01 00:00

婆家問胎兒性別 女網友嘆「現在還重男輕女？」

2018-03-31 16:35

冷空氣周五報到 北部低溫探15度

2018-04-01 05:03

小心地震！米崙斷層敏感區恐擴大

2018-04-01 00:21

她47歲被迫退休 無薪照顧失智母14年

2018-03-31 16:41

台灣瘋露營 地方三不管...違法營地屏東縣最多

2018-03-31 23:28

連三天！ 紅害威脅中部空氣品質

2018-04-01 05:07

台南安平遊艇城 拚3年內開幕

2018-03-31 18:48

吃謝霆鋒作的麵！「鋒味拌麵」 台灣開賣首日千包搶光光

2018-03-31 19:35

今日星座運勢／天秤 打扮得人緣 避免依賴他人

2018-04-01 00:00

清明連假基隆公車免費坐 達人教你這樣玩

2018-04-01 13:21

清明節前好天氣 6日變天降雨降溫

2018-04-01 08:37

搶攻保健食品市場 業界組公會與食藥署對話

2018-03-31 19:22

青年喊「台灣給不起未來」 網世代留才地圖在哪？

2018-04-01 13:33

王品25周年 18品牌上新菜牛排兩客75折

2018-03-31 19:34

王品慶祝25歲生日 新菜、優惠通通來

2018-03-31 19:41

台塑化昨宣布汽油漲0.2元 中油今調幅預計相同

2018-04-01 06:02

聲音啞如法拉利姊 追出肇因竟是心臟病引起

2018-03-31 19:54

時尚部落客街拍最愛 流行方包她們這樣搭

2018-03-31 16:03

長榮航空愚人節玩笑 寵物12生肖都可上機

2018-04-01 11:57

屁股塞異物 最扯的理由連醫師都聽不下去

2018-04-01 12:25

顧母14年 61歲婦難得出遊1天

2018-03-31 23:33

斷背山演技派男星傑克葛倫霍 成卡地亞腕表形象大使

2018-03-31 16:45

超強力洗面乳洗臉才乾淨 食藥署：當心臉皮被洗破

2018-03-31 19:21

IG爆紅「無聊咖啡」下午茶 4月限定送髮品體驗組

2018-03-31 20:58

兒童節、開工日 伯朗咖啡推買一送一

2018-03-31 19:35

善化高麗菜一顆15元 園主開放採收心淌血

2018-04-01 12:19

台虎愚人節大玩笑 推商務艙吃夜市牛排

2018-04-01 11:17

掃墓小心恙蟲危機 身上有焦痂速就醫

2018-04-01 09:32

發票難募　百名志工助人安募發票

2018-03-31 16:19

真實版旅蛙日記！三星「星美好」青蛙生態課程超有趣

2018-03-31 20:24

別只追米其林餐廳 這些排隊名店祭優惠

2018-03-28 14:26

科大生擔任兒童運動教練 「薪」情直衝40K

2018-04-01 11:57

全身不對勁！ 「腸」城失守 放毒素入關

2018-04-01 13:35

花蓮強震後 地調所：米崙斷層讓花蓮「升高」5公分

2018-03-31 17:57

紐約曼哈頓龍蝦堡掀話題 台灣版龍蝦堡卡位推買1送1

2018-04-01 14:02

台灣虎航愚人節宣布新服務 全航線都有商務艙體驗台味

2018-04-01 13:18

台鐵普悠瑪撞路人 台中新烏日間單線通行

2018-04-01 11:17

違法營地全台之冠！屏東急推新法輔導業者合法

2018-04-01 00:21

吳德榮:暖到清明高溫31度 周六轉乾冷最低12度

2018-04-01 15:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top