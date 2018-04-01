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全身不對勁！ 「腸」城失守 放毒素入關

2018-04-01 13:35聯合晚報 羅真

睡醒仍疲憊、精神不集中、對許多事情興趣缺缺，可能與腸道健康有關。 圖／聯合報系資...
睡醒仍疲憊、精神不集中、對許多事情興趣缺缺，可能與腸道健康有關。 圖／聯合報系資料照片
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睡醒仍疲憊、精神不集中、對許多事情興趣缺缺，可能與腸道健康有關。37歲的琪琪三餐按時吃飯，睡眠時間也正常，但經常感到睡不飽，睡醒仍舊疲憊，上班沒動力，工作沒熱誠，下班後只想回家休息，經常鬱鬱寡歡，覺得全身不對勁卻不知道哪裡出問題。就醫諮詢，才知道這可能是腸漏症候群（Leaky Gut Syndrome），與她平日裡缺乏蔬果、多肉、多油炸的飲食習慣有關。

飲食習慣差 腸黏膜受損

中國醫藥大學附設醫院外科部副部長王輝明說明，腸道黏膜細胞能屏蔽有害物質進入體內，而不好的食物、體內過多的壞菌等危險因子，可能誘發腸道黏膜受損，細胞之間的縫隙變大、腸道通透性增加，食物中的大分子、壞菌、毒素等將長驅直入，造成腸漏症候群。

「毒素進入血液將出現慢性中毒精神症狀。」王輝明指出，毒素會使腸道蠕動異常，使得腹部發生絞痛、脹氣、腹瀉或便祕。毒素還會隨著大腸吸收進到血液，影響全身，引發精神症狀如情緒不穩、暴躁易怒、神經質、注意力不集中、對工作失去興趣、渾身不對勁、睡不飽、睡醒後仍疲憊、頭脹暈眩；周邊神經症狀如背痛、腰痛、偏頭痛；自主神經症狀如血管痙攣、呼吸短促、胸痛、手腳冰冷、大量出汗；皮膚粘膜症狀如舌苔、口臭、身體出現異味、臉部產生挫瘡、紅疹、皺紋等。

殘留抗生素 好菌被殺光

吃太多肉，是影響腸道健康的重要危險因子。王輝明指出，動物性蛋白質易養壞菌，大多數的壞菌會以蛋白質作為營養來源，其代謝產物如氨、硫化氫、吲哚、腐肉素、屍毒素、神經鹼等，又臭又毒；如果肉、奶、蛋殘留抗生素，殺滅腸道原生的好菌的同時，還增生腐敗菌。

資料來源／中國醫藥大學附設醫院外科部副部長王輝明
資料來源／中國醫藥大學附設醫院外科部副部長王輝明
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王輝明說，年輕人可能肝功能較強、夠解毒；肝功能差、年紀較長的人，可能就不敵毒素侵襲。建議民眾，飲食上應減少動物性飲食，均衡攝取天然、新鮮、有機、潔淨的食物，也應適量補充自然發酵的泡菜、優酪乳或優格等，以增添腸胃道好菌。值得一提的是，膳食纖維是益生菌的營養來源，因此蔬菜、水果、五穀類與豆類一定要吃足。

要如何發現腸道壞菌占上風？王輝明說，糞便中的成分半數是細菌，好菌會製造維生素B群、有厭氧等特性，因此健康的糞便不只成型，還應該要呈現金黃色、浮在水面，且沒有惡臭。

腸胃道抗生素

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