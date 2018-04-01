春天賞花郊遊 顧眼睛還可養肝

2018-04-01 11:17 中央社 台北1日電



春天是養肝季節，中醫師吳明珠說，肝氣若鬱積，人的心情、生理循環和免疫力都會受影響。養肝不難，除了多吃綠色蔬菜，因肝開竅於目，可多看遠、賞花，有助活絡肝血。

春天氣溫多變，人的心情也常容易覺得煩躁，開業中醫師吳明珠說，萬物生長、生氣蓬勃的春天對應到五臟六腑中的肝臟，以中醫理論來說，肝臟也跟人的情緒有很大關連，應把握春天的尾巴好好養肝。

吳明珠說，肝經的起點從腳大姆指往上經腳踝內側、通過膝蓋內側，到大腿內側進入大腿根部，繼續往上到腹股溝、胸腔，跟身體循環息息相關。

如果經絡氣順，情緒有抒發，人也會跟著有精神，反之，如果心情煩悶，肝氣鬱積，連帶影響到其他臟腑和荷爾蒙分泌，免疫力可能不好，容易感冒，甚至有些患者自訴只要一吹到風頭就痛了。

想疏肝理氣，吳明珠建議，最重要是心情要放鬆，盡量晚上11時要入睡、早起，多吃綠色蔬菜外，還可以透過運動和外出踏青、賞花，達到養肝目的。

吳明珠說，因肝經起點在腳趾，爬爬山、走路，做伸展運動，甚至是踮踮腳尖、泡腳都有助舒展肝經；中醫說「肝開竅於目」，趁外出走動的時候多看遠、或近看花，讓眼睛放鬆、轉動，如果長時間要用眼的工作者，也應定時「閉目」，也可以補充肝氣。

春天養肝適合的飲食是「少酸多甘」，吳明珠說，如果太酸會過度刺激肝經，少酸亦即飲食可加一些醋，多甘則是可吃南瓜、地瓜等吃起來有甜味的自然食材。

吳明珠建議，綠色對應到肝，可多吃綠色的蔬菜，如韭菜、蔥、茼蒿、菠菜等都是清肝明目食材。