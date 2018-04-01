帥貓「阿比」流浪遭撞癱 愛撒嬌盼被領養

2018-04-01 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



「沒事的！」新北市動保處獸醫師李建沛撫摸在手術檯上的「阿比」，笑說「阿比是愛撒嬌、有想法的貓」。去年11月動保處接獲通報，民眾在土城區裕生路工地發現奄奄一息的阿比西尼亞貓，動保員趕緊將牠送回動保處毛寶貝醫療中心搶救，右後腳疑因車禍骨折，也患有鼻氣管炎，手術後走路雖然仍一跛一跛，卻不影響牠跳到動保員膝上討摸，還被取名「阿比」。

●貓車禍腿斷送動保處搶救

阿比去年被送到動保處時，對任何人都抱持高度警戒心，身體蜷縮在角落發抖，李建沛檢查後，認為阿比疑似因車禍而右後腳骨折，腹部也檢查出俗稱「疝氣」的赫尼亞，所幸術後復原狀況良好，一週後也有正常食慾，不過右後腳傷勢嚴重，最後醫療中心團隊決定嘗試為骨科韌帶縫合修復手術，免去截肢的痛苦。

「三腳貓還是可以跑很快！」李建沛表示，原本打算要幫阿比截肢，但檢查後發現右後腳功能還算不錯才作罷，阿比平常也都會在辦公室走來走去，牠是活潑的孩子，鬼點子很多，想出去玩就會抓大家的腳。

阿比一開始警戒心十足，直到慢慢卸下心房後，會到處討摸、愛撒嬌，也因此受到動保處全員喜愛。

平日照顧阿比的動保員王榆萱說：「阿比真的非常努力活著，每當手術麻醉退去，就會喵喵叫，像對我說『沒事，不用擔心』。」不過，阿比已開放認養3個月，至今尚未找到適合的主人。

●身障貓其實和一般貓一樣

新北市動保處長陳淵泉表示，領養身障動物需要許多耐心、時間及心力，牠們雖然身體不健全，卻跟一般動物一樣，求生意志也很堅強，應用愛心及耐心提供無障礙的空間與環境，從生活起居、飲食甚至大小便，這些都需要許多巧思的。

●領養身障貓四大注意要點

1.更多耐心

2.時間及心力

3.無障礙空間

4.給予如同對家人一般的愛