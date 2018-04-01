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掃墓小心恙蟲危機 身上有焦痂速就醫

2018-04-01 09:32中央社 台北1日電

清明掃墓，小心恙蟲。疾管署提醒，每年4到5月恙蟲病病例開始增加，民眾若接觸草叢環境，最好穿淺色長袖衣褲且離開草叢儘速沐浴。遭恙蟲咬傷常會有焦痂，務必儘速就醫。

衛生福利部疾病管制署粉絲專頁「1922防疫達人」日前貼出一則衛教資訊，古人常以「別來無恙」問候久未見面的朋友，無恙意即沒有疾病、憂慮。「恙」是一種蟲，以前的人居住環境較差，容易被恙蟲咬傷生病，「恙」就成了疾病、災禍的代名詞。

恙蟲病是由帶有立克次體的恙(蹣)叮咬而傳染，恙(蹣)會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上。

依據疾管署疫情監測資料顯示，今年截至3月25日，國內共計67例恙蟲病確定病例，個案感染地以台東縣（20例）最多，其次為花蓮縣（15例）。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，台灣全年都有恙蟲病病例發生，每年4至5月病例開始增加，6至7月為高峰期。2015至2017年統計資料指出，全國各縣市都有恙蟲病病例報告，其中以澎湖縣、台東縣、花蓮縣、金門縣較多。

恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒1週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙(蹣)叮咬處通常會出現焦痂（eschar），一般多出現在股溝、肛周、外生殖器、腋下等較隱蔽的部位。

治療恙蟲病只要使用抗生素，大部分可以治癒，但因此病潛伏期長，加上高燒、頭痛等症狀易被誤以為是感冒；在沒有經過適當治療的病患中，死亡率可高達60%。

疾管署防疫醫師蘇家彬表示，清明連假掃墓、外出踏青，若有到偏僻、有草叢等可能有恙蟲出沒地點，應做好防護措施。可穿著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，皮膚裸露處塗抹經衛福部核可的防蚊藥劑，並在離開草叢後儘快沐浴及換洗全部衣物，避免被恙(蹣)附著叮咬而感染恙蟲病。

如有出現發燒、頭痛、出疹、淋巴結腫大或焦痂等疑似恙蟲病的症狀，應儘速就醫；並告知醫師旅遊史，或有無出入郊區、草叢等暴露史。

恙蟲頭痛沐浴

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