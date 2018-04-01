連三天！ 紅害威脅中部空氣品質

2018-04-01 05:07 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今天天氣穩定、擴散條件不佳，凌晨至清晨風速偏弱，午後風速稍有增強，夜間風速將再度轉弱易有汙染物累積，環保署預估，今天中部空品區為「紅色警示」等級；竹苗、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，上午及夜間時段局部地區可能達「紅色警示」等級；北部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。因天氣晴朗高溫，午後西半部須留意臭氧濃度升高。

環保署表示，明天風場仍為偏東風及東南風，西半部地區為背風面，天氣穩定、擴散條件不佳，1日夜間所生成的低壓渦流影響至2日白天，並可能將汙染物由南往北傳輸，午後風速稍有增強，夜間起風速再度轉弱及低壓渦流生成，中部空品區為「紅色警示」等級；北部、竹苗、雲嘉南及高屏為「橘色提醒」等級，上午及夜間時段局部地區可能達「紅色警示」等級；宜蘭、花東空品區為「良好」等級。因天氣晴朗高溫，午後西半部須留意臭氧濃度升高。