冷空氣周五報到 北部低溫探15度

2018-04-01 05:03 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中央氣象局表示，今天各地大多陽光露臉，東半部地區、北部山區有零星降雨，南部地區清晨間因為風向輻合關係，有機會出現小範圍降雨，要注意的是午後在各地山區仍會有局部熱對流發展；氣溫方面，晨間略涼，各地低溫約18至22度，白天溫暖，高溫預計都在26度以上，西半部更可以來到29、30度。

氣象局預測，周一至周四各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區偶有零星雨，各地山區在中午過後易有局部熱對流發展，並可能往附近區域擴展，提醒午後在山區及近山區活動留意天氣變化；氣溫方面，晨間舒適，白天溫暖，紫外線指數偏高，外出活動請注意防曬並多補充水分。

不過，周五、六天氣將有明顯轉變，下周五鋒面通過，各地降雨機率明顯提高，周六鋒面通過之後緊接著就是冷空氣影響，以目前資料研判，強度恐達大陸冷氣團等級，中部以北、東部以及南部山區將有短暫雨，各地溫度也將會下降，下周六北部低溫下探15度，中部、東部低溫也僅16度，南部低溫約18度。