違法營地全台之冠！屏東急推新法輔導業者合法

搶搭露營風，新竹尖石鄉山坡地遭業者濫墾，山頭禿了一大塊。 圖／新竹縣政府提供 分享 facebook

觀光局公布七十家非法露營區，屏東縣占卅一家最多，南投縣、宜蘭縣分居二、三名；全國有廿七家露營區違反國家公園法，屏東縣也占廿五家。屏東縣政府、墾丁國家公園管理處都表示，「露營制度化」刻不容緩，在此之前，先輔導違法業者合法；南投、宜蘭縣府都說，期盼中央訂專法規範，地方才有統一執法標準。

屏東縣政府觀光傳播處長黃建嘉說，露營區涉及安全、環保及消費權益等問題，制度化刻不容緩，在中央專法出爐前，縣府已在去年十一月發布「屏東縣露營場地管理作業要點」，讓違反區域計畫法和水土保持法的非法露營活動有合法化的依據，讓露營活動步入正軌。

墾管處表示，不是不作為，而是民宿、旅館都有相關管理辦法，明定各主管單位的權責和罰責，中央仍未對露營活動立專法管理，墾管處只監控、處分農地上非法露營區的違建、濫墾行為。但依現行休閒農業法規，休閒農場基本規模至少五分農地，其中六成要從事農業，而非法露營區面積多不到五分地，導入合法不易。

南投縣觀光處長王源鍾說，目前違法露營區仍由各主管機關裁處，縣府會將違規業者名單交給玉山國家公園管理處或縣府農業處、原民局等，依法要求業者改善或開罰。

王源鍾說，民眾為賞星空或雲海，熱門露營區都以山區居多，可能落在國有地或原住民保留地，其實各機關都可依法規範，但因牽涉不同機關，反而彼此顧忌，缺乏有效管理。

交通部觀光局已要求業者、縣市政府和相關機關開會討論，希望訂出「露營場管理要點」，會已經開了，但管理辦法未出爐，違法露營區仍須移到各主管機關裁處，但地質敏感或土石流地區，會請各單位加強執法。

宜蘭縣府昨表示，會聯合各單位稽查確認中央公布的非法名單，但也建議中央訂專法規範。