小心地震！米崙斷層敏感區恐擴大

2018-04-01 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ／台北報導



經濟部中央地質調查所31日公布0206花蓮地震地質調查報告，證明花蓮地震非米崙斷層引起。 （中央社） 分享 facebook

二月六日花蓮發生強震，原因受關注。經濟部中央地質調查所昨發布最終版地質調查報告，所長曹恕中指出，這次地震與琉球海溝板塊運動有關，米崙斷層是被誘發產生錯動，非地震主因。曹恕中也表示，東部活動斷層密度最高，未來米崙斷層地質敏感區範圍可能會再擴大。

曹恕中指出，一九五一年是米崙斷層活動引發地震，但這次花蓮強震並不一樣，其震央位於立霧溪口，發生板塊運動，誘發米崙斷層與嶺頂斷層錯動。一九五一年時，米崙斷層水平位移兩公尺，這一次最大位移量僅七十公分。

曹恕中表示，米崙斷層有抬升的現象。地調所組長林啟文說，這次地震因為米崙斷層抬升，「從花蓮到嶺頂（斷層），都長高了五公分」。

林啟文表示，每年地調所都會測量數值、觀測地表，因此把地震前後的數值相減，就知道這次地震引發的地質變化。米崙斷層算是很活躍的斷層，這一次地震就長高五公分，算是很多。

地調所報告指出，最大同震位移出現於花蓮市的花蓮站，位於米崙斷層的上盤側，同震抬升為五點九二公分。位於此測站西北方米崙斷層下盤側的北埔測站，同震抬升為五點一二公分。

林啟文表示，未來會就這次主要地表破裂面、斷層兩側鑽探調查，兩側調查範圍至少一百公尺。地質敏感區範圍可能會再擴大，但擴大幅度還不能確定。通過專家學者審議會後就會公告，整體過程約需要半年到一年時間。

林啟文表示，位在地質敏感區範圍內，「既有建築物就算了」，但如有新建案要開發，地方政府的主管機關會有相關把關機制，「會去擋」。舉例來說，會要求開發業者先做地質安全評估。

官員說，至於倒塌建築物重建算不算開發行為，「這要由開發主管機關認定」。不過，「我們個人認為是開發行為」。