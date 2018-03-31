台灣瘋露營 地方三不管...違法營地屏東縣最多

觀光局昨公布第二波露營地，僅約五成合法。圖為屏東沿山公路湧入大批露營族。 本報資料照片 分享 facebook

國內至少有一千多處露營區，但不少位於山坡地、水土保持區，衝擊生態危機也威脅民眾安全，主管機關卻分散各部會、管理猶如多頭馬車。觀光局昨公布第二波合法及非法露營地八九七家，其中僅四五五家合法，僅約五成；其餘一二五家確定違法、三一七家遊走灰色地帶。其中又以屏東縣違法家數最多。

屏東等地方政府昨直指，露營的安全、環保及消費權益等問題陸續浮現，至今仍缺乏中央統一規範，像屏東縣政府只能先自訂管理作業要點，「露營制度化」已刻不容緩。不過，觀光局直言「徒法不足以自行」，法律都已存

在，各單位該執行就要執行。

昨天是觀光局首度公布非法名單，一二五家確定違法名單中，有七十家明確違反國家公園法、森林法、休閒農業輔導管理法、國有非公用不動產被占用處理要點，以屏東縣卅一家最多，其次是南投、宜蘭、台東等縣市。

另五十五家明顯違法的露營區，來自農委會所提供盤點資料，包含十四家位於國土保安用地、十二家位於保安林、廿九家違反水土保持法規之露營場，但因農委會只有提供家數資料，尚不知地區及名稱細目資料。

此外，有二三○家位處「山崩與地滑地質敏感區」，竹、苗、投就占了一七三家，觀光局提醒，雖然設置露營區並未違法，但也不代表安全，業者及消費者均須注意迴避風險，並有適當因應措施。還有廿五家位於保安林、六十二家位於土石流潛勢區，但因農委會未提供細目資料，尚無法判定是否違法。

對於地方政府盼制定專法，觀光局副局長張錫聰說，這類消費行為本應回歸各部會法規，露營地涉及山坡地、河川地、森林地等，不能說無法可管，甚至有的占用國有地多年，雖被開過罰單，「但有繼續落實追蹤嗎？」他強調，不一定要有專法才能取締。

觀光局將名單公布於「露營專區」網頁 ，由於這次有多個縣市政府並未交名單，張錫聰強調，梅雨季快到了，將在梅雨來之前建議中央及地方各主管機關盤點後滾動式公布。