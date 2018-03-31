顧母14年 61歲婦難得出遊1天

2018-03-31 23:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



楊小姐照顧媽媽的經驗長達14年，她說照顧這條路上很孤獨，很渴望有朋友相伴。 記者陳雨鑫／攝影 分享 facebook 楊小姐離婚後和媽媽相依為命，為了照顧媽媽，47歲那年收掉了賴以維生的麵攤，現在61歲的她持續照顧94歲的老母，仰賴補助維生。楊小姐幾乎沒有自己時間，她的LINE以「楊貴妃」為名，笑說：「希望讓人一次就記得我，我幾乎沒朋友，照顧這條路上，不僅辛苦，更難受的是孤獨」。

中華民國家庭照顧者關懷總會昨天舉辦「兒時記趣，家庭照顧 兒童樂園戶外之旅」活動 ，為50位照顧者請居服員顧家人，讓她們出來喘一口氣， 度過一個不一樣的兒童節，楊小姐就是其中之一。

14年前，楊媽媽因退化性關節炎開刀，她暫停麵攤生意，以為只要照顧媽媽一陣子，沒想到媽媽身體不斷出狀況，麵攤生意從暫停營業變成全面歇業，一路到了今天。由於沒有收入，楊小姐和媽媽靠補助為生，楊小姐根本離不開家。

照顧過程中，楊小姐常與媽媽兩人面面相覷，她知道累了需要休息，但即使申請到居服員，得以喘息，她全沒有朋友可以相約，也不知要做什麼。