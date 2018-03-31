今彩539第107078期頭獎1注中獎

相關新聞
真實版旅蛙日記！三星「星美好」青蛙生態課程超有趣2018-03-31 20:24
聲音啞如法拉利姊 追出肇因竟是心臟病引起2018-03-31 19:54
不怕病魔糾纏！ 14歲病童立志走五大科2018-03-31 19:40
兒童節、開工日 伯朗咖啡推買一送一2018-03-31 19:35
吃謝霆鋒作的麵！「鋒味拌麵」 台灣開賣首日千包搶光光2018-03-31 19:35
搶攻保健食品市場 業界組公會與食藥署對話2018-03-31 19:22
超強力洗面乳洗臉才乾淨 食藥署：當心臉皮被洗破2018-03-31 19:21
走入偏鄉 日月光基金會助課輔班2018-03-31 19:19
台南安平遊艇城 拚3年內開幕2018-03-31 18:48
她47歲被迫退休 無薪照顧失智母14年2018-03-31 16:41
影／北市災害防救實兵演練 首納入火山爆發情境2018-03-31 15:25
第二波露營地非法名單！ 屏東31家最多 南投居次2018-03-31 15:13
心誠則靈 福斯商旅連10年贊助大甲媽祖遶境活動2018-03-31 14:49
非法露營地首曝光！125家違法 317家遊走灰色地帶2018-03-31 14:27
火山爆發、地震警報都來了？ 消防局演習啦！2018-03-31 14:27
廁所注射胰島素 小六女糖友竟被誤認打毒品2018-03-31 14:06
居家綠化小尖兵 你的天然空氣清淨機2018-03-31 13:55
西濱快通車 海線民眾當地方辦喜事2018-03-31 13:55
春天 就要吃櫻花這一味2018-03-31 13:51
港廚真功夫 米其林粵菜 快閃嘗鮮2018-03-31 13:48
創意港點 脆皮叉燒包 銷魂2018-03-31 13:45
兒童、清明節為國定假日 勞動部：出勤工資加倍2018-03-31 12:03
減肥神器險要命？ 婦人吃蒟蒻麵堵住胃腫數倍2018-03-31 11:30
營造友善失智居家環境 國健署建議從3面向做起2018-03-31 11:14
請別叫我更生人 「以前的我已經死去」2018-03-31 11:00
肩痛難忍止痛藥無效 原來是旋轉肌斷了2018-03-31 10:45
12歲糖友躲廁所打胰島素 遭歧視被誤會「打毒品」2018-03-31 10:37
慶祝兒童節！ 台鐵推普悠瑪火車機器人背包2018-03-31 10:30
計程車司機回撥113 救了母子兩條命2018-03-31 10:22
衛福部、展望會達成協議 113不斷線2018-03-31 10:01
想平價入住高級「香客樓」有條件 施主請收起慾望2018-03-31 10:00
衛福部年增300萬 成功留住世展會承接113專線2018-03-31 09:59
莒光號松山南港段故障 乘客困隧道30分鐘臉書求援2018-03-31 09:55
清明連假天氣兩樣「晴」 後半將有鋒面到2018-03-31 09:02
吃霜淇淋等於吃空氣？美味霜淇淋到底如何誕生2018-03-31 08:00
吳德榮：好天氣至清明節 下周五劇變2018-03-31 06:47
採洋蔥沒防護 當年陸戰隊員險失明2018-03-31 00:39
消保處統計 去年線上遊戲申訴首次竄至第一2018-03-31 00:35
苗栗房裡－台中大安 西濱快今通車 清明連假多利用2018-03-31 00:35
熱門文章
今天補班小確幸！星巴克、COLD STONE買一送一2018-03-31 08:45
清明掃墓有大學問 小心觸碰禁忌招來厄運2018-03-31 13:31
吳德榮：好天氣至清明節 下周五劇變2018-03-31 06:47
迎接清明連假 通路祭出零食、咖啡買1送12018-03-31 09:48
非法露營地首曝光！125家違法 317家遊走灰色地帶2018-03-31 14:27
莒光號松山南港段故障 乘客困隧道30分鐘臉書求援2018-03-31 09:55
第二波露營地非法名單！ 屏東31家最多 南投居次2018-03-31 15:13
火山爆發、地震警報都來了？ 消防局演習啦！2018-03-31 14:27
西濱快通車 海線民眾當地方辦喜事2018-03-31 13:55
吃霜淇淋等於吃空氣？美味霜淇淋到底如何誕生2018-03-31 08:00
今日星座運勢／摩羯 橙色幸運 戀愛運與魅力上揚2018-03-31 00:00
12歲糖友躲廁所打胰島素 遭歧視被誤會「打毒品」2018-03-31 10:37
她47歲被迫退休 無薪照顧失智母14年2018-03-31 16:41
婆家問胎兒性別 女網友嘆「現在還重男輕女？」2018-03-31 16:35
清明連假天氣兩樣「晴」 後半將有鋒面到2018-03-31 09:02
想平價入住高級「香客樓」有條件 施主請收起慾望2018-03-31 10:00
閱讀生活／看見心中那個陰鬱小孩2018-03-31 06:00
咖啡加註致癌警語？ 台灣不跟進2018-03-31 00:03
採洋蔥沒防護 當年陸戰隊員險失明2018-03-31 00:39
廁所注射胰島素 小六女糖友竟被誤認打毒品2018-03-31 14:06
減肥神器險要命？ 婦人吃蒟蒻麵堵住胃腫數倍2018-03-31 11:30
影／三谷幸喜帶變身怪醫來台 為觀眾「優質搞笑」2018-03-31 00:37
兒童、清明節為國定假日 勞動部：出勤工資加倍2018-03-31 12:03
苗栗房裡－台中大安 西濱快今通車 清明連假多利用2018-03-31 00:35
「土藏」造型表初心 藏壽司北部首間街邊店下月9日開幕2018-03-30 23:22
肩痛難忍止痛藥無效 原來是旋轉肌斷了2018-03-31 10:45
台南安平遊艇城 拚3年內開幕2018-03-31 18:48
請別叫我更生人 「以前的我已經死去」2018-03-31 11:00
吃謝霆鋒作的麵！「鋒味拌麵」 台灣開賣首日千包搶光光2018-03-31 19:35
黃斑部病變 為何看見扭曲世界？2018-03-31 00:00
王品慶祝25歲生日 新菜、優惠通通來2018-03-31 19:41
計程車司機回撥113 救了母子兩條命2018-03-31 10:22
衛福部年增300萬 成功留住世展會承接113專線2018-03-31 09:59
時尚部落客街拍最愛 流行方包她們這樣搭2018-03-31 16:03
王品25周年 18品牌上新菜牛排兩客75折2018-03-31 19:34
上班族育兒5擔心 經濟陪伴接送霸凌治安2018-03-31 15:54
心誠則靈 福斯商旅連10年贊助大甲媽祖遶境活動2018-03-31 14:49
「火燒紅蓮寺」變身啤酒？這滋味‧‧‧該怎麼形容2018-03-31 12:07
聲音啞如法拉利姊 追出肇因竟是心臟病引起2018-03-31 19:54
斷背山演技派男星傑克葛倫霍 成卡地亞腕表形象大使2018-03-31 16:45
留言