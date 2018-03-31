真實版旅蛙日記！三星「星美好」青蛙生態課程超有趣

2018-03-31 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



台灣三星自去年起推動「星美好」教育計畫以來，將多元的外部資源導入校園，結合智慧教室硬體及軟體內容，讓學童跳脫傳統的學習框架，繼宣布今年第二季起將陸續推出6堂「星美好」線上影音課程之後，台灣三星再與TEDxTaipei、CCKids嘻嘻玩科普合作，透過一系列實作課程，讓各領域的講者與三星智慧教室學童能夠面對面學習、互動，開啟學童更寬廣的視野。

自2014年起，台灣三星在全台主動建置18間SMART School智慧教室，共有近9萬名學生受益，其中10所智慧教室學校更曾獲教育部遴選為行動學習計畫推動學校。台灣三星電子行銷部處長劉姿瓘表示，「星美好」在地公益計畫從星教育、星人才、星關懷、星環境等4大面向出發，其中星教育建構在智慧教室的硬體建構完善之後，更運用嶄新思維，導入多元的師資與課程內容，進一步透過科技啟發孩子的想像力，創造全新的教育思維。

本次台灣三星與TED x Taipei合作，進行一系列全新Adventure課程，首波邀請有「青蛙公主」之稱的東華大學自然資源與環境學系副教授楊懿如，帶領基隆仁愛國小智慧教室6年級學童，展開台灣青蛙生態冒險，除了前導課程讓小朋友透過互動式電子白板認識蛙類，還運用平板畫出專屬的蛙類圖鑑，更帶領小朋友走出課堂實地探險，在池塘、樹林、溪流等3種生態環境中，以手機捕捉蛙類蹤跡，並於平板內記錄的青蛙圖鑑中錄製各種青蛙的叫聲，以行動充實學習。

長期研究青蛙生態的楊懿如說，台灣的野外環境不斷被破壞，威脅青蛙生態，許多學童都只能從課本、網路上認識青蛙，甚至根本不知道自己的周遭會有青蛙的存在，這次「聽蛙講，跟蛙走」課程將科技導入教學，不僅要帶領大家與青蛙做朋友，同時也為環境保育扎根。基隆仁愛國小楊主任也指出，3年前三星智慧教室成立之後，引進1台觸控式大螢幕及31台平板，老師們也跟著學習進步，以「聽蛙講，跟蛙走」課程來說，透過科技相輔的教學模式，對於小朋友的自然科學、科技工具的運用、發表的語文邏輯和分組合作的社會化都有極大幫助。

TEDxTaipei Adventure課程除了「聽蛙講，跟蛙走」之外，今年還計畫推出舞蹈藝術、動畫創作等兩大主題。