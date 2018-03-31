聲音啞如法拉利姊 追出肇因竟是心臟病引起

2018-03-31 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



年僅15歲的小馨（化名）從小嗓音低沉，但沒有渾厚感，講沒幾句話聲音就會「分岔」，常被笑是「法拉利姊」。家長帶著她到處求診，長年接受語言治療，卻都找不出原因，也沒辦法改善，直到尋求耳鼻喉科醫師求助，才發現小馨左側聲帶麻痺，肇因竟是先天性心臟病。

林口長庚耳鼻喉科系教授暨副主任方端仁說，聲帶麻痺是指聲帶的運動能力受損，沒辦法隨心所欲控制聲帶，導致發聲時，聲音閉合不全，這類患者講話特別費力，也沒辦法持久，講話時也很常「漏風」。

方端仁說，聲帶麻痺通常發生在單側，造成聲帶麻痺的原因有非常多，最常見病毒感染，其他像是甲狀腺手術、咽喉腫瘤，如食道癌、肺癌、甲狀腺癌，或聲帶神經受損，都可能造成聲帶麻痺，只要不是神經病變造成聲帶麻痺引起沙啞，其餘只要改善疾病，沙啞問題都是可以解決。

不過，像小馨一樣，因為心臟病引起者極為少見。方端仁說，小馨出生後就被診斷有先天性心臟病，醫療團隊在小馨不到1歲時，就幫她動手術，自此之後，小馨的聲帶就受到影響。

由於小馨就診時已15歲，無法準確地判定是心臟手術影響聲帶，還是先天性心臟病影響聲帶，但能確定的是她的聲線與一般人不同。是受到心臟疾病影響。

小馨正值青春期，15歲正是聲帶改變時期，為了不影響小馨聲帶發展，長庚在治療時，未選擇常見的「頸部喉骨架」手術或「自體脂肪注射」手術，改用暫時性玻尿酸注射，幫助她聲帶膨脹，不再因聲帶麻痺而鬆弛扁縮。

施打玻尿酸屬「短暫性」改善手術，但小馨術後至今已5年，聲帶狀況良好，聲音不再沙啞。方端仁說，自小馨後，也嘗試在其他類似患者上，也出現非短暫性改善，將持續觀察玻尿酸對於聲帶麻痺患者的效果。