涉造假論文中研院研究員 執行科技部逾3千萬計畫

2018-03-31 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



美國俄亥俄州立大學於3月30日公布該校教授陳慶士發表8篇論文違反學術倫理調查結果。科技部獲知訊息後隨即清查陳慶士歷年申請補助計畫的情形，包括103及105年度核定的兩件計畫，經費逾3千萬，科技部也依學術倫理案件處理及審議要點之作業程序啟動調查。

2件計畫分別為105年度核定目前仍在執行中的多年期計畫經費為1110萬、另件則是103年度核定並執行完畢的2600萬元計畫，目前並無審查中的計畫申請案。

科技部綜合規劃司司長、研究誠信辦公室主任林廣宏說，科技部已經啟動調查程序，包括由生科司進行初審及送到研究誠信辦公室的複審，原則上結果會在5個月內出來，但也會視情節的複雜程度延長調查時間。最嚴重的處分包括終身停權，並追回補助經費等。

科技部強調，研究誠信是學術社群從事研究行為之基石，研究人員在從事研究過程應秉持誠實、負責、專業、客觀、嚴謹、公正之準則，科學研究的價值才能獲得社會的信賴與支持，並樹立我國國際學術聲譽，希望學研界更應以高道德標準來自我規範，共同維護學術研究價值。

而對此學術不端行為案件科技部也表示相當遺憾，歷年來除檢舉案外，也主動本於職權查處涉及學術倫理案件。科技部將從制度面、研究場域等尋求改進作為，希望協助學術研究者回歸研究初心，以求真求實的態度面對學術研究。