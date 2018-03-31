吃謝霆鋒作的麵！鋒味拌麵 台灣開賣首日千包搶光光

2018-03-31 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



台灣泡麵市場每年擁有上百億商機，近兩年講求健康的快煮麵業績更是搶搶滾，現在又有新星加入，由香港藝人謝霆鋒代言，親自監製的「鋒味拌麵」，推出3種口味，3月底於全台HOLA門市搶先開賣，一天不到千包賣光光，預計4月中旬將再次大量進貨。

近年來謝霆鋒鑽研廚藝，拍攝美食節目展現專業料理的頂級手藝，也創立「鋒味曲奇」攻佔精緻點心市場，現在更將觸角延伸至快煮麵市場，研發1年的時間親自監製3種不同口味的「鋒味拌麵」，預計以黑馬之姿橫掃台灣拌麵的一級戰區。

鋒味拌麵為搶攻台灣市場，特別推出3款台灣首賣的口味，包含櫻花蝦紅油、麻辣、三杯，強調產品的差異化，醬料主打無防腐劑、焦糖色素、甜味劑、人工調味劑，並採用無添加全豆醬油。其中，櫻花蝦紅油口味、三杯口味則是看準台灣料理特色首度研發。

日前於HOLA門市開賣，首日供貨千包，才一個下午的時間全數銷售一空，目前每日皆追加販售，預計4月中旬將再進貨上萬包。HOLA表示，HOLA美食區的商品策略主打台灣在地特色，並訴求天然健康概念，在去年創下大甲乾拌麵熱銷上萬包的成功經驗下，今年再引進鋒味拌麵更能滿足消費者。