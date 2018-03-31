兒童節、開工日 伯朗咖啡推買一送一

2018-03-31 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



伯朗咖啡館推出兒童節專屬優惠，4/4當天奶昔系列與法樂皮系列同規格同品項買一送一；告別5天連假，4/9再次迎接上班日，伯朗咖啡館多數門市4/9舉辦「伯朗分享日」飲品買一送一，不限時段、不限品項，幫助上班族趕走Blue Monday。此外，Lounge 卡友每周五持卡全額扣款，也可享飲品買一送一。