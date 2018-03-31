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搶攻保健食品市場 業界組公會與食藥署對話

2018-03-31 19:22聯合報 記者羅真╱即時報導

人口老化、國內養生風潮盛行，保健食品商機也隨之提升，業界推估，保健食品在台灣產值超過千億，包括葡萄王、佳格、統一、白蘭氏、生展等多家生技或食品業者將於4月17日成立台灣保健食品產業公會，盼推動保健食品以更高規格生產，在法規面跳脫「食品」類別，畫進新的「保健食品」類別，搶攻國內外龐大市場。

在台灣，市售保健食品屬一般食品，僅能作為營養補充，而有實質科學證據證實具有保健功效、且有小綠人標章者才屬「健康食品」。

台灣製藥工會同業公會理事長陳威仁認為，保健食品在台灣產值超過千億，台灣更在醱酵、濃縮、萃取等技術上具國際競爭優勢，但外銷成長幅度還有進步空間。他指出，當前保健營養品依法規僅歸類於「食品」類別，沒有食品良好作業規範（GMP）認證，以致銷售至其他國家時，可能因此無法被當地歸類為保健食品，影響銷售量，在馬來西亞就遇到這個問題。

陳威仁認為，若能以更高規格生產、核給食品良好作業規範（GMP）認證，並在法規上劃進新的「保健食品」類別，將有助於行銷推展，搶攻國內外的龐大市場。

為此，包括葡萄王、佳格、統一、白蘭氏、生展等多家生技或食品業者將於4月17日成立台灣保健食品產業公會，盼此一產業能與政府對話，協同合作。

台灣製藥工會同業公會承辦衛福部106年度國產製藥品質形象提升推廣計畫，今日舉辦成...
台灣製藥工會同業公會承辦衛福部106年度國產製藥品質形象提升推廣計畫，今日舉辦成果發表會，該會理事長陳威仁說，高達80%的健保藥品為國產藥品，藥價卻僅占21%，顯示其品質受到肯定，更在財務上對健保的貢獻度高。 記者羅真／攝影
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保健食品生技陳威仁

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