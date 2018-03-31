走入偏鄉 日月光基金會助課輔班

2018-03-31 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



致力於關懷弱勢的日月光文教基金會，今年贊助南投縣愛加倍家庭協會的「原住民兒童課後扶植計畫」、及全人教育關懷協會的「青少年品格暨課後輔導計畫」，希望以貼身深入參與的實際行動，關懷弱勢兒童及青少年，希望讓他們有機會翻轉教育學程、改變學習環境。

父母皆是原住民的小晞，家中經濟來源務農為主要收入，經常需要凌晨起床上山，一直工作到隔天中午才有空休息，由於無力照顧小孩，又怕孩子功課跟不上，只好把三個孩子送到埔里讀國小，但課後孩子該怎麼辦？

「我好希望能早點回到課輔班」，五年級的小晞就忙著分別到三年級、二年級的教室找弟弟、妹妹，一齊搭上課輔的接駁車，小晞說，課輔班可以寫作業、與其他小朋友玩，下午有熱食點心吃、有不懂的功課，還可以問老師。因為課輔班的協助讓原本功課不好的小晞，進步到前十名，還可以參加巧固球校隊，更打到全國第一名，她希望能未來能升到有體育班的國中，「未來希望成為國手」。

目前就讀國三的小苓，每天從學校放學後，就回到全人教育關懷協會的課後班，書包放好、洗個舒服的澡、再與其他同學吃完晚餐，再自習，碰到不懂的功課，就直接問到課輔班服務的大學生志工老師。

「有沒有人關心真的差很多」，小苓說，她家境不是很好，因為想改變自己、約束自己，所以國小畢業後，就從仁愛鄉山上到埔里讀書，國一上學期她讀得很辛苦，因為功課跟不上，總是在中間甚或掉車尾，但在課輔班一年後，「終於可以在前十名了」。

愛加倍家庭關懷協會負責人邱蘭月表示，協會中像小晞一樣需要照顧的原住民約有45人，這些孩子的父母皆因經濟弱勢，無法提供孩子補習教育，也因父母早出晚歸，讓許多原住民孩在行為及品格上較疏於關照，因此需要社會各界關懷，投入資源與人力，讓這些孩子有機會改變自己。