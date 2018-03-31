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台南安平遊艇城 拚3年內開幕

2018-03-31 18:48聯合報 記者陳睿中╱即時報導

台灣的「頂級旅遊行程」又將有新玩法。亞果旅遊集團與悅榕集團所合作的台南安平遊艇城開發案，已舉行動土典禮，未來將成為國際級遊艇碼頭。遊艇城並將涵蓋遊艇、購物等元素，會員也可藉由遊艇城安排客製化的海洋行程。

台南安平遊艇城設於安平商港內，面積共12.7公頃（陸域9.7公頃、水域3公頃），共有遊艇碼頭、渡假村、海洋學校與主題商場等四大開發主軸，碼頭區規劃有150個以上的遊艇泊位，海洋學校則有遊艇認證系統、動力小船駕訓班等課程；商城內則有遊艇代理商及相關配件業者進駐。悅榕集團也將於遊艇城內設立悅苑酒店及濱海渡假村，為悅榕集團在台首案。酒店採地下2樓、地上12層樓設計，共計177間客房。整座開發案預計3年完工。

目前全台估計約500艘遊艇，北部以龍洞、淡水、烏石為主要停靠點，南部則為安平、後壁等地。安平遊艇城未來會專針對會員提供服務，亞果表示，旗下目前現有4艘遊艇與3艘大型帆船，其中包含一艘長80呎、造價1.5億的AC80亞貓遊艇。未來除了可提供前往私密海域的商務行程，讓會員放鬆、玩水外，還可讓玩家自行安排海上行程，均採客製化服務計費，會員入會費110萬，月費則為3萬元。

台南安平遊艇城設於安平商港內，預計3年後完工。圖／亞果遊艇集團提供
台南安平遊艇城設於安平商港內，預計3年後完工。圖／亞果遊艇集團提供
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安平遊艇城內將有遊艇碼頭、悅苑酒店與渡假村等設施。圖／亞果遊艇集團提供
安平遊艇城內將有遊艇碼頭、悅苑酒店與渡假村等設施。圖／亞果遊艇集團提供
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未來安平遊艇城可提供會員客製化的海上行程。記者陳睿中／攝影
未來安平遊艇城可提供會員客製化的海上行程。記者陳睿中／攝影
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亞果旅遊集團與悅榕集團所合作的台南安平遊艇城開發案，已於30日舉行動土儀式。記者...
亞果旅遊集團與悅榕集團所合作的台南安平遊艇城開發案，已於30日舉行動土儀式。記者陳睿中／攝影
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長80呎、造價1.5億的AC80遊艇。圖／亞果遊艇集團提供
長80呎、造價1.5億的AC80遊艇。圖／亞果遊艇集團提供
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遊艇碼頭駕訓班

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