春假遊花蓮 鐵公路聯運省票價

2018-03-31 19:12 中央社 花蓮縣31日電



清明節連假將至，公路單位鼓勵花蓮遊子返鄉或遊客多利用鐵、公路聯運，車資僅普悠瑪號的半價，北、花單程最快只需2時11分，再利用「台灣好行」轉乘，暢遊花東縱谷及太魯閣國家公園。

交通部公路總局台北區監理所花蓮監理站股長賴銘顏表示，往返台北、花蓮，結合公路客運及台鐵列車，從台北到羅東搭乘國道客運，羅東到花蓮間搭乘火車，車資與北花全程搭乘普悠瑪號列車相比，約只要半價。

普悠瑪號列車北花單程約需2小時6分，與鐵公路聯運所需時間相差5至21分鐘。

此外，遊客到花蓮車站後，可銜接台灣好行縱谷線或太魯閣線，就能暢遊花蓮景點。花蓮縣內的18處車站都可看到相關轉乘資訊。