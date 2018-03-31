她47歲被迫退休 無薪照顧失智母14年

2018-03-31 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



61歲的楊小姐和先生離婚後，與媽媽相依為命，14年前，媽媽身體開始出狀況，楊小姐原本賴以維生的麵攤生意也被迫收掉，只是媽媽身體狀況一路下滑。楊小姐14年來沒有額外收入，沒辦法請看護讓她喘息，完全沒有自己的時間，她的LINE取名為「楊貴妃」，她笑說「我希望能讓人一次就記得我，因為我已經沒有朋友，照顧這條路上，不僅辛苦更難受的是孤獨」。

如果沒有特殊的機會，根本不會離開家裡，家裡看似自由，對於她而言卻是個牢籠。楊小姐說，肩負起照顧媽媽的責任是從14年前開始，她是家中唯一的孩子，從小與媽媽的感情就非常好，14年前，媽媽的膝蓋出現退化性關節炎，必須要開刀，當時沒有人照顧媽媽，她暫停了麵攤生意後，以為只要專心照顧媽媽一陣子後，就能恢復正常的生活，卻是一路照顧到了現在，已經十四年。

照顧過程中，常與媽媽兩人面面相覷，即使申請到了居服員，有了喘息時間，她也沒有朋友可以相約喝咖啡，多是自己到外逛逛超市，買一些日用品，常覺得自己與這個世界很有距離。楊小姐雖然笑著，但卻看似無望地說著「照顧這條路上，我真的好孤單」，現在只能透過家總，每個月一次的活動，享受真正的透氣。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，根據調查顯示，台灣的家庭照顧者以女性居多，約占整體照顧者的7成，平均照顧時間約9.9年，每天照顧的時間長達13.6小時，讓照顧者最為沮喪的是，因為照顧失去自己的生活，或是工作與照顧難以兼顧，或是因此造成經濟困難者。

陳景寧表示，長時間的照顧，讓照顧者沒了自己的時間，也讓他們深陷照顧家庭的高危險群，根據調查長時間照顧的照顧者約有6成以上可能有憂鬱症的傾象，且容易發生精神疾病、自殘等憾事，為了幫助照顧者能夠真正享受自己的時間，家總每個月都會舉辦團康活動，提供照顧者參與。