影／北市災害防救實兵演練 首納入火山爆發情境

2018-03-31 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 廖惠玲 ╱即時報導



台北市大屯火山群已屬國際火山學會定義的活火山，北市府為讓各級防災單位及早因應及檢驗相關防災應變機制，領先全台將火山災害納入防災演練項目，今天下午在國防大學復興崗校區進行演練，是國內首度將火山爆發納入演習情境設定。

本次演習除了結合國軍部隊參演，更啟動國際支援機制，有日本東京、橫濱及韓國首爾的國際搜救隊到場支援，總共動員超過3000人次、各式車輛164輛及直升機5架次。

消防局日前舉行兵推，是模擬大屯火山觀測站發現小油坑一帶的火山活動較以往頻繁，同時也有異常氣體噴發活動出現，部分區域的二氧化碳、溫泉溫度、酸鹼值及電導度都出現明顯變化，且有熔岩流出，立即發布火山災害預警訊。

相關防救災單位接獲通報後，立即進行整備，並對民眾進行預警通知；隨後因熔岩大量噴出且降雨造成大量火山泥流沖落，大批民眾需進行疏散及收容安置；後續火山灰也連帶影響飛安、用水及空氣品質問題。