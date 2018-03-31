第二波露營地非法名單！ 屏東31家最多 南投居次

2018-03-31 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



觀光局今天公布第二波露營區合法及非法名單，897家露營區中有70家違反國家公園法、森林法、休閒農業輔導管理辦法、國有非公用不動產被占用處理要點，其中以屏東31家最多，其次是南投8家、宜蘭6家、台東6家、花蓮5家、苗栗5家、新北3家、台中2家、新竹1家、台南1家、雲林1家、高雄1家。

其中，27家違反國家公園法的露營區中，屏東縣就占了25家、南投縣2家，包含屏東白沙露營區、藍白潛水度家中心、君臨露營區等；19家違反森林法及休閒農業輔導管理辦法的露營區，也是屏東5家最多，其次是苗栗4家、新北3家，其中礁溪的「小礁溪驛站」、南投的「撒姆的家」、苗栗的「嵐湖休閒農場」位於山崩與地質敏感區。

違反財政部國有財產所「佔用國有非公用土地」露營場則有24家，以台東6家最多，其次是花蓮5家、宜蘭4家、南投4家，從名單上可見，宜蘭縣「睡海邊露營區」、「鳳梨屋水上莊園」等，都已依照「國有非公用不動產被佔用處理要點」追收使用補償金，並已移送警察機關偵辦竊占罪則。

觀光局表示，農委會所提供資料中包含14家位於國土保安用地之露營場、12家位於保安林之露營場、29家涉水土保持且違法之露營場，共55家都明顯違法，不過因農委會只有提供家數資料，並未提供地區、名稱細目資料，無法確認是否與上述70家違法露營場重複，等農委會提供資料後將再納入網站公布。

另外，農委會所提供的資料中有25家位於保安林、62家位於土石流潛勢區，觀光局解釋，前者若依水保法審議沒有設置必要可公告廢止，後者重點則是在防災，兩者都因沒有細目資料，無法確認是否違法，僅先列入並提醒民眾。

至於經濟部提供曾經發生土石崩塌，或有山崩或地滑發生條件之地區，及其周圍受山崩或地滑影響範圍之「山崩與地滑地質敏感區」230家資訊，觀光局則表示，依照經濟部2014年曾發布新聞稿顯示，雖然位處這些區域但不代表是「限建區」，其中僅有3家涉及違法的休閒農業區，包含苗栗大湖「嵐湖休閒農場」、南投仁愛「撒姆的家」、宜蘭礁溪「小礁溪驛站」。