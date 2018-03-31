桶裝瓦斯天然氣4月估持平 不調整

2018-03-31 15:58 中央社 台北31日電



原油價格起起伏伏，根據中油氣價公式估算，4月天然氣及桶裝瓦斯價格，有望持平不調整；如持平不調整，4月桶裝瓦斯，將維持近半年最低價。

3月家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷每公斤各調降1.8元；車用液化石油氣每公升調降1.0元；而國內天然氣價格則不予調整。

原油價格近月來起伏不定，根據中油氣價公式估算，4月相關液化石油氣及天然氣等價格不予調整；實際調幅待中油4月1日公布。