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非法露營地首曝光！125家違法 317家遊走灰色地帶

2018-03-31 14:27聯合報 記者侯俐安╱即時報導

國內至少有1700多處對外營運的露營區，大多位處違法開發山坡地、土石流潛勢區等，衝擊國土保育也引發安全疑慮，觀光局今年1月16日首波公布84家合法露營區，卻未公布違法露營區名單，觀光局今天公布第二波合法名單並公布非法露營區名單，盤點897家露營區，有455家合法、125家確定違法，包含違反森林法、國家公園法、非法占用國有地、違反國家公園法等，違法比例達到13％。

另有230家位處曾發生土石流、地滑處，不過依照經濟部2014年曾發布新聞稿顯示，雖然位處這些區域但不代表是「限建區」，其中僅有3家涉及違法的休閒農業區；此外，從農委會提供的資料也顯示，有25家位於特定水保區之露營場、62位於土石流潛勢區之露營場，但因農委會是各單位唯一未提供細目資料的部會，觀光局無法判斷是否違法及與其他單位提供露營地重複。

觀光局表示，相關名單今天下午2時公布於「露營專區」（ https://www.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0024646 ）網頁；預計下半年將公布第三波名單。

觀光局表示，第二波公布行政院農業委員會、原住民族委員會、環境保護署、經濟部、財政部、內政部營建署及地方政府等相關機關依轄管法令盤點確認違反相關規定，涉及國土敏感或占用國有土地，及其他未公布之合法露營場地資訊計897家，至於其他尚未確認之露營場資訊，將再函請地方政府依中央各部會提供資料，盤點轄管露營場土地申請使用、開發許可、或因露營設施等確認之資料，列為第3波公布露營場資訊。

交通部觀光局表示，今年1月25日再次函請中央相關部會及各地方政府提供轄區內違反水土保持法、山坡地保育利用條例、森林法、建築法等規定開罰之場地資枓，經彙整前述相關機關提報資料，依消費者保護法第5條規定於「露營專區」公布露營消費資訊如下：

一、經各相關機關依轄管法令規定確認，符合稅籍登記規則、休閒農業輔導管理辦法、國家公園法、合法申請使用國有非公用土地，並扣除不符合森林法、休閒農業輔導管理辦法等其他機關轄管法規規定之露營場計455家。

二、經各相關機關依轄管法令規定，確認違反國家公園法、森林法、休閒農業輔導管理辦法、國有非公用不動產被占用處理要點之露營場計70家。

三、經濟部提供曾經發生土石崩塌，或有山崩或地滑發生條件之地區，及其周圍受山崩或地滑影響範圍之「山崩與地滑地質敏感區」230家資訊。

四、行政院農業委員會先提供家數資料，尚未提供地區、名稱，無法確認是否違反相關法規規定，俟行政院農業委員會提供明細資料後，納入網站公布。

（一）位於國土保安用地之露營場：14家，其中6家位於山坡地保育區、8家位於森林區。

（二）位於保安林之露營場：12家。

（三）位於特定水保區之露營場：25家。

（四）位於土石流潛勢區之露營場：62家。

（五）涉水土保持且違法之露營場：29家。

露營區國家公園土石流

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