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廁所注射胰島素 小六女糖友竟被誤認打毒品

2018-03-31 14:06聯合報 記者李樹人╱即時報導

對於許多糖尿病患來說，想要好好吃一頓飯，或是睡個好覺，都是奢求，以兒童、青少年居多的第一型糖友更是如此，不少人半夜睡覺時，因低血糖而抽筋、昏迷，長期下來，還會損及智力，醫師提醒，家長切勿輕忽低血糖對於孩子的危險性，現在透過新一代胰島素幫浦，就能穩定血糖，大幅減少低血糖風險，提高孩子的生活品質。

台灣的糖尿病患者目前已經突破200萬人，第一型糖尿病的患者雖約1萬多人，屬於先天性疾病，好發於青少年時期，這也使病童家長必須肩負照護責任，整個家庭深陷於糖尿病的困擾。

台灣兒童糖尿病關懷協會理事長、林口長庚醫院兒童內分泌暨遺傳科副教授主治醫師羅福松說，曾經收治13歲國一患者，確診第一型糖尿病近兩年，因常發生夜間低血糖症狀，家長以為讓他在睡前多吃些甜食，就可以在睡眠8小時內維持血糖，但兒子仍多次低血糖，損及智力發展。為此，父親固定半夜3點起床，幫兒子扎針量測血糖，連續熬夜1年多，體力不堪負荷。

羅福松說，第一型糖尿病患者的胰島素只剩正常人的20％以下，只能靠注射胰島素控制血糖，小小患者從小就得學著自己扎針驗血糖與注射胰島素，一天要打針4次，還得控制飲食，在學校也常遭同學排擠霸凌。

一名12歲小六女童，為了要控制血糖，必須趁同學不注意，獨自至廁所注射胰島素，一次同學發現，她形跡怪怪的，竟認為施打毒品，而到處說她壞話。某一次施打時，胰島素筆針不慎掉進馬桶，她就在大哭，透過手機與媽媽求助，處境令人鼻酸。

羅福松表示，醫藥科技進步，新一代的胰島素幫浦被稱為「人工胰臟」，可以協助病人管控血糖，只要將軟針頭埋入大腿、手臂或腹部皮下，輕輕一 按，便可透過軟針推注胰島素，維持基本需要的胰島素量，搭配連續性血糖監測儀器，能有效穩定血糖，患者不需畏畏縮縮，更能保有自尊。

第一型糖友年紀偏輕，不少人半夜睡覺時，因低血糖而抽筋、昏迷，長期下來，還會損及智...
第一型糖友年紀偏輕，不少人半夜睡覺時，因低血糖而抽筋、昏迷，長期下來，還會損及智力，醫師提醒，家長切勿輕忽低血糖對於孩子的危險性。圖／台灣兒童糖尿病關懷協會提供
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