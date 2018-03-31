西濱快通車 海線民眾當地方辦喜事

2018-03-31 13:55 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 黑中亮 /台中報導



海線民眾上午湧上台61線西濱快速公路，將房裡至大甲的通車路段，當成地方辦喜事。 記者黑中亮／攝影 分享 facebook

大甲大安海線居民上午以辦喜事的心情，迎接台61線房裡至大甲段通車典禮，大甲鎮瀾宮董事長顏清標說，以前常聽到長輩抱怨，一直在說台61線，不知活著的時候能不能看到，如今台61線在大家一起打抬下，終於看到今天的通車。

大安區長周琇茹表示，感謝西濱快速公路能如期完工通車，不僅讓偏鄉的交通得以便利，更能串連地方景點，未來能迎來更多遊客，造福地方。

當地居民指出，以前海線居民南下北上，要繞道前往國道1號及國道3號，要繞很遠才能接上交流道。龜壳里長洪正義說，以前道路不通，海邊公路十分危險，現在看到重型車輛將走高架路段，感到很放心，未來希望西濱快速公路能夠盡快全線通車。

公路總局第六工程段指出，西濱快速公路採高架路段，未來最重要的功能就是將重型車輛導引走高架，不再利用平面道路造成居民恐慌，如今高架南北各兩線道，加上平面的各兩線道，將可大幅疏解西濱快速公路的車流，藉著海線各個景點及工業區的串連，絕對可以造就海線地方的繁榮，對經濟產值的提升難以估計。

台61線西濱快速公路台中段通車後，貫通台中市大安以北至苗栗房裡以南，及大甲至大安段，總長超過13.9公里，連同房裡以北至通宵已通車，目前苗栗縣境內只剩白沙屯到南通灣還未打通，是苗栗縣內的最後一里路，預計今年6月就可通車。