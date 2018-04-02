台灣原創角色結合東洋味 征服亞洲最大交易市場

2018-04-02 12:03 聯合新聞網 有.設計 uDesign



由文化部所籌劃的「Fresh Taiwan」台灣原創館，2017年9月參加「2017上海國際品牌授權展」，吸引逾2千人次入場，高人氣展位熱度不但引來國際授權協會注目，現場更簽下高達2.5億台幣合作意向書佳績。2018年1月參加「2018香港國際授權展」，亦吸引超過四百家被授權廠商到場洽談，合作意向書簽訂數量超過40張，合作範圍廣泛，包含泰國遊戲、大陸商場活動邀約、香港商採購、新加坡禮贈品合作等，顯示出台灣原創IP吸引國際市場的關注與期許。

這次文化部委託聯合數位文創股份有限公司帶領11個臺灣原創角色，3度前進第八屆日本授權展(Licensing Japan)。日本授權展(Licensing Japan)是日本規模最大的文化創意產業綜合展覽會Content Tokyo的展覽之一，文化部表示，期待透過國際展會的交流，將臺灣多元豐富的原創IP，連結國際授權經紀、製造業與服務業，創造合作機會，扶植更多臺灣品牌增加國際授權經驗，提升國內整體授權市場水平。並希望透過精彩的角色和故事，發展極具魅力的新世代文化體驗。

鬧一波大師(圖/文 聯合數位文創提供) 分享 facebook

在地文化多元融入，臺灣原創角色精彩登場

臺灣原創角色有著多元的文化背景，各有其獨特風格，並有相當精彩豐富的故事性和激勵人心的精神。本次將於日本授權展登場的角色包括坐擁百萬信眾的「鬧一波大師」，用幽默短片和逗趣音樂，結合時事議題，帶領粉絲學習笑看人生；和臺灣虎航聯名合作的太空貓「Kuroro」，除各式聯名商品外，還有超萌的Kuroro機艙，陪伴旅客渡過每一趟精采旅程；在臺灣經營近半世紀的服飾品牌，很潮、很酷又愛搞怪的猴子大王「八奈奈」，成功洽談橫跨全球12國家廠商；以食物為主要角色的「米粒大叔」，描述台灣家庭與上班族生活，搭配可愛的小米柴犬阿瓦，為大家介紹臺灣的好米及美食；結合不同文化背景與個性的貓咪和各式飲品的「貓舌蘭」，傳遞用不同的思維及放鬆的態度去看待每件事情。

Kuroro(圖/文 聯合數位文創提供) 分享 facebook

另外還有具濃烈臺灣本土文化色彩和精神意象的角色，包含一群光著腳又留有手毛腳毛的精靈「赤毛族」，強調親近土地與回歸原始，傳達愛世界、做自己的意涵；臺灣本土3D動畫角色「閻小妹」，描述東方傳說裡的人物、妖怪和其所建立的城市和生活；以東方奇幻故事讓更多人認識臺灣的文化和創意的「小八將」；藉由水源、陽光、草風三位生命元素的精靈來守護臺灣土地的「塔哇歐瑪司」。此外，還有象徵追求夢想的臺灣版愛麗絲「愛米莎」，希望每個人都可以把自己的夢境變得更精彩，讓生活更豐富；代表「等待與希望」的小紅人用滿滿的包容力和同理心陪伴守候著每個需要能量的你。

八奈奈(圖/文 聯合數位文創提供) 分享 facebook

臺灣結合東洋味，融入日本授權市場

這次展團特別邀請擁有多年日本授權市場合作交流經驗的台北東京影像資訊有限公司黃國鈞總經理擔任展團顧問，指導本次參展之臺灣原創品牌適當地融入日本當地文化元素，增加與日本市場的共鳴和目光。在日本求學經商多年的好園地股份有限公司陳學文總經理也表示，日本通常以團隊方式進行，從創作者、代理商到製造商等階段都有其專業人員分工，與臺灣創作者多為單打獨鬥的形式比較不同，此次參展除了持續與國際品牌交流外，也期望透過展會交流，更深入了解日本在角色經營、社群操作和授權洽商等經營模式和發展趨勢！

為擴大台灣文創品牌參展能量，文化部特與中華民國對外貿易發展協會參展團合作，於日本展期間，組成大臺灣館，期在政府政策的資源輔助及專業指導下，透過國際展會的積累與醞釀，扶植更多臺灣品牌獲得國際授權經驗，藉由產業的跨界激盪，提升國內整體文創經濟之升級。

圖/文 聯合數位文創提供 分享 facebook

:::::展會基本資訊:::::

展會名稱：2018日本授權展(Licensing Japan)

展會時程：2018年4月4日（三）至6日（五）10:00-18:00

展會地點：東京國際展示場 TOKYO BIG SIGHT

Fresh Taiwan館於East Hall 4展廳 BOOTH:38-4