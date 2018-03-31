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創意港點 脆皮叉燒包 銷魂

2018-03-31 13:45聯合晚報 文/吳秉鍇

台南大億麗緻酒店「尚軒中餐廳」集粵式海鮮料理珍饈、地方時令特產、中國各省名菜以及各式燒烤、港式點心、活海鮮現點烹調，展現中國料理迷人風采。而由點心主廚陳志宏設計的「創意港點」正端上桌，欲挑戰消費者味蕾。

尚軒中餐廳點心主廚陳志宏專攻中式港點已長達12年，精煉廚藝展現於道道色香味俱全的點心佳餚，擅長以當地食材融合新奇口味，巧妙保留傳統風味，還結合美學，精緻用心的造型設計，呈現新穎、摩登的新鮮感。

他說，此次所推出的「創意港點」，是以繁複作工、新穎造型，結合傳統與創新手法，口感層次豐富，要讓消費者不僅吃得健康，同時滿足視覺及味覺的極致享受。

咖哩鳳肉菇菇包

咖哩鳳肉菇菇包 圖/業者提供
咖哩鳳肉菇菇包 圖/業者提供
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將麵粉、水及酵母以手揉製麵糰，並以咖哩粉、雞肉、洋蔥等食材慢火熱炒成內餡，放置冰箱冷藏4小時以上，使內餡更加融合綿密。

再將內餡填入發酵後的麵糰裡，裹上可可粉塑成香菇外型後發酵兩小時再進蒸籠蒸8至10分鐘，細心繁複手法，呈現新奇的美味口感，外酥內軟，口裡散發麵團香，越嚼越有好滋味！

魚子鮭魚餃

魚子鮭魚餃 圖/業者提供
魚子鮭魚餃 圖/業者提供
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把橙粉、太白粉用熱水過燙揉成麵糰發酵，並以草蝦仁、筍子、調味料拌入豬油入味，置於冰箱一晚鎖住肉汁入味；再將發酵後的麵糰揉捏一小份桿成一張張小麵皮，包入餡料，加上煙燻鮭魚、青豆仁等，在表面點綴魚子醬。

然後放入蒸籠蒸4分鐘，麵皮晶瑩剔透，餡料鹹香，還有魚子醬迷人口感，而鮮蝦肉質飽滿、富於彈性，香料調味完全融入當中，每一口都品嚐到蝦子的新鮮精華，令人吮指回味。

脆皮叉燒包

脆皮叉燒包 圖/業者提供
脆皮叉燒包 圖/業者提供
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將高筋麵粉、牛奶及蛋打發放至冷藏發酵半小時，以主廚自製1:1.5完美比例的叉燒肉及叉燒醬為餡料，包入麵糰發酵兩小時，在麵團表皮擠上低筋麵粉、糖、雞蛋拌勻，再放入烤箱以170度的高溫烘烤15分鐘，香酥表皮與軟綿麵包體搭配肥而不膩的叉燒，香酥甘甜，調和出絕佳的口感。

哪裡吃

台南大億麗緻酒店尚軒中餐廳

地址：台南市中西區西門路一段660號

電話：(06)2135555分機6345

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