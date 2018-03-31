營造友善失智居家環境 國健署建議從3面向做起

2018-03-31 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



失智症患者由於認知功能退化，易出現空間認知障礙，可能對光線與陰影產生幻覺，或因無法分辨桌椅、地板空間感到焦慮不安。衛福部國健署長王英偉建議，照顧者宜營造友善居家環境，首先可從顏色、光線、聲音三大面向做起。

王英偉表示，國內調查指出，高達9成以上失智者居住於家中，因大腦產生病變影響認知、判斷或辨識能力，可能無法分辨桌椅、地板與牆壁等空間、找不到門把進入房間、尿急卻找不到馬桶等而出現焦慮現象，可能對照明或光線造成的陰影產生幻覺，可能易有高度不安全感等。若居家環境令他感到熟悉、安全、容易辨識，就能讓他安心地重複做自己想做的事，盡量維持獨立生活的能力。

營造友善居家環境的方式之一，可利用不同顏色增加家中環境的辨識。王英偉舉例，客廳與臥室的桌椅、浴廁的馬桶坐墊、插座開關等，其顏色若能與地板、牆壁的顏色呈對比，就能協助失智者清楚分辨空間，快速找到標的，也更加安全。

營造友善居家環境的方式之二，可避免光線直接照射房間內、注意電視未使用時關閉電源，如此能減少光線、陰影與噪音刺激幻覺、幻聽或妄想產生。