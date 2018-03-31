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港廚真功夫 米其林粵菜 快閃嘗鮮

2018-03-31 13:48聯合晚報 本報訊

香格里拉台南遠東飯店搶搭米其林風潮，邀請港籍星級主廚陳國華演繹米其林餐廳美饌，將自4月1日至10日，在旗下的38樓「醉月樓」中餐廳推出「粵式精粹星級盛宴」，可望吸引饕客們嘗鮮。

溫文儒雅並總是面帶清朗笑容的港籍主廚陳國華，擁有近30年餐廚經驗，在香格里拉集團派任來台前，任職於香港九龍香格里拉酒店米其林二星餐廳「香宮」副主廚；不僅深諳粵式料理之道，對於米其林評鑑標準與精髓亦熟稔於心。

他爐火純青的廚藝技術奠基於豐富的工作經驗，包含馳名的東海海鮮酒家、美心大酒樓及富東酒家等，服務過如香港全國政協常委唐英年、知名企業家辜仲瑩等政商名流。陳國華的理念是「堅持自我原則，做好每一道菜。」

香格里拉台南遠東飯店此次特別邀請陳國華，在醉月樓推出「粵式精粹星級盛宴」，將帶來深受名流青睞的上湯特級黃魚花膠扣鮮鮑、鮮蠔汁炆南非乾鮑佐鵝掌及黑松露澳洲玉帶炒鮮鮑片等招牌功夫料理。

上湯特級黃魚花膠扣鮮鮑

上湯特級黃魚花膠扣鮮鮑 圖／業者提供
上湯特級黃魚花膠扣鮮鮑 圖／業者提供
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鮮甜與共，想嚐其鮮甜必先經過一段繁瑣冗長的製程。陳主廚特選上等花膠，入水浸泡三日後還須蒸約莫四小時，再同鮑魚入湯文火慢煨，才開始顯其鮮香，起鍋前入勾芡以鎖其鮮甜，豐富口感，帶給賓客一場品鮮饗宴。

鮮蠔汁炆南非乾鮑佐鵝掌

鮮蠔汁炆南非乾鮑佐鵝掌 圖／業者提供
鮮蠔汁炆南非乾鮑佐鵝掌 圖／業者提供
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重新解構粵菜做法，主廚將精選上等乾鮑入水浸泡三日，後蒸一日，上湯再燜扣一日，前置作業長達五日才得以釋出鮮甜味。以鮮蠔為引，將其香甜注入菜色之中，後入上湯，加入蠔油並予以勾芡，口味鮮甜爽朗，多層次口感恰到好處。

黑松露澳洲玉帶炒鮮鮑片

黑松露澳洲玉帶炒鮮鮑片 圖／業者提供
黑松露澳洲玉帶炒鮮鮑片 圖／業者提供
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主廚親選鮮干貝及鮑魚等上選食材入菜，精彩演繹經典粵菜中，火喉與食材之間的微妙關係。將鮑魚切片後，授與些許太白粉，後將黑松露入鍋快炒提味，成就鮮度與厚度口感兼具的經典佳餚。

哪裡吃

香格里拉台南遠東國際大飯店38F醉月樓中餐廳

地址：台南市東區大學路西段89號

電話：(06)7028856

活動日期：2018年4月1日至4月10日止

香格里拉米其林香港

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