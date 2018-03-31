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春天 就要吃櫻花這一味

2018-03-31 13:51聯合晚報 文／吳秉鍇

台南晶英酒店ROBINS鐵板燒餐廳料理千變萬化，而經常受到饕客指名的「B.B」主廚鄭安宏更是功不可沒，清明前夕首波主打「春季饗宴」，要用嶄新的風貌來重現昔日不曾忘懷的經典味蕾。

來自小琉球的鄭師傅從小與海為伍，對於海味食材尤其講究，擅長在精緻日本料裡上發揮創意巧思的他，此次以民間習俗24節氣為背景，運用當季食材相暉交映，將千年歷史文明在食物上大放異彩，從開胃菜名就能嗅到春天的氣息，全新手法演繹傳統食藝。

「立春」大蔥／櫻花蝦

「立春」大蔥／櫻花蝦 圖／業者提供
「立春」大蔥／櫻花蝦 圖／業者提供
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「立春」是一年的起始，古時於立春日會食用具有些微辛辣味的春蔬，促進人體臟器的運行，活絡身體並驅散寒氣。ROBINS春季饗宴即運用罕見的日本大蔥做為開胃菜，經過鐵板加熱後會帶出其鮮甜且多汁的特質。

此外，上頭擺放著富含營養、有東港三寶之稱的「生櫻花蝦」，有別於曬乾後味道濃郁的乾蝦，生的櫻花蝦入口後反而帶有清香甜味，細緻風味加上色澤粉紅，也被日本人視為夢幻食材。

「春分」味噌櫻花鯛

「春分」味噌櫻花鯛 圖／業者提供
「春分」味噌櫻花鯛 圖／業者提供
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春天是鯛魚最肥美的時刻，也是櫻花盛開的季節，主菜嚴選肉質粉嫩如櫻花、培育時以蜜柑餵食的「蜜柑鯛」入菜，鮮美的魚肉帶有清爽柑橘香氣實在特別，搭配日本食用櫻花葉及八重櫻花體驗視覺享受。

佐料方面，師傅精心挑選擁有獨特香氣的「白玉味噌」以及「赤玉味噌」，前者甘甜、後者濃郁，貼心地讓饕客能隨心所欲選擇喜歡的口味，最後盛盤再點綴上由山櫻花果實做成的「櫻花果」蜜餞，感受沐浴在日本櫻花季的美好。

「寒食」菜脯／春捲皮／金鉤蝦

「寒食」 菜脯／春捲皮／金鉤蝦 圖／業者提供
「寒食」 菜脯／春捲皮／金鉤蝦 圖／業者提供
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4月適逢清明掃墓節，主廚展現創意，將傳統吃潤餅的習俗帶到鐵板料理上，把麵餅皮、花生粉、鹹菜等經典食材，融入台南在地蒜味香腸以及客家菜脯來添增香氣，全部都是現場煎、直接剪。

而畫龍點精的亮點是將土芒果加入春茶葉醃製的「茶香芒果青」，短短的採收期讓土芒果青更顯珍貴，也賦予潤餅截然不同新風貌。

哪裡吃

台南晶英酒店ROBINS牛排館鐵板燒

地址：台南市中西區和意路1號

電話：(06)3903010

櫻花季晶英酒店

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