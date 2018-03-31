肩痛難忍止痛藥無效 原來是旋轉肌斷了

2018-03-31 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市56歲黃姓女醫檢師因左邊肩膀痛到無法舉高，連睡覺無法翻身還會痛醒，醫生建議她動手術，但她害怕手術，忍了5個月，貼藥布、止痛藥加到2顆仍難忍疼痛，到衛福部台中醫院就醫檢查，發現是肩膀旋轉肌斷裂所致，經手術才擺脫疼痛。

台中醫院骨科主任張永森說，旋轉肌破裂後，像「蛀牙」一樣，會越來越大洞，吃藥，打針，復健僅為治標，爾後會有增加手術困難的風險，建議民眾肩膀無法舉高，疼痛超過三天未癒，應盡快至骨科就醫檢查，以免錯失治療的黃金時機。民眾平時可做旋轉肌動作， 方法是可拿毛巾或棍子，一手上舉，另一手背後方運動、伸展。

黃姓醫檢師說，她從二年前，出現抬手會酸，吃止痛藥、做復健後，漸漸緩解，但去年三月復發，左肩疼痛，原以為是拉傷，休息幾天就好了，沒想到疼痛持續發作，嚴重影響生活，甚至盥洗、穿衣都顯得困難，半夜睡到痛醒，有醫師建議她手術治療，但她怕擔心手術，貼藥布、吃止痛藥加到2顆仍難忍疼痛，手臂依然難以抬舉，飽受左肩疼痛折磨。