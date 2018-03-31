12歲糖友躲廁所打胰島素 遭歧視被誤會「打毒品」

2018-03-31 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



年僅12歲的小六女童，為了要控制血糖，每次都要趁同學不注意，獨自到廁所注射胰島素，某一次施打胰島素的筆針還不慎掉進馬桶，她沒辦法獨自處理，在廁所哭著拿著偷偷帶的手機與媽媽求助，有時候還被同學誤以為在施打毒品。

林口長庚醫院兒童內分泌暨遺傳科副教授主治醫師羅福松說，該名患者屬於第一型糖尿病的患者，第一型糖尿病多發生在30歲以下族群，平均好發年齡在8歲到13歲之間，但也有少數是40歲以上才發病。

根據健保資料統計，2012年全台第一型糖尿病患者約8400人，目前估計已達到1萬多人，每10萬名國小三到四年級的學童，就有4人確診罹患第一型糖尿病。

林口長庚醫院新陳代謝暨內分泌專科主治醫師林嘉鴻說，第一型糖尿病的糖友多關注「高血糖」的情形，皆忽略低血糖所帶來的危害，特別是第一型糖尿病的糖友多是青少年，一般三餐家長可以叮嚀血糖控制的狀況，但到了深夜往往卻是父母親噩夢的開始。